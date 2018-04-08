[LIVE] Viola-Trapani, FINALE: nero-arancio ancora vittoriosi!
La diretta di Viola Reggio Calabria-Trapani, 28^ giornata di Serie A2: parziali, punti di ogni giocatore e la vittoria dei neroarancio
08 Aprile 2018 - 17:30 | di Teo Occhiuto
Vincere per festeggiare la qualificazione ai playoff, almeno per quanto dipenderà dalla palla a spicchi. La Viola Reggio Calabria ospita Trapani per la giornata numero 28 del girone Ovest del campionato di Serie A2 I siciliani, appena due punti dietro la MetExtra, arrivano in riva allo Stretto con obiettivo molto simile a quello della compagine reggina. Segui il live match, aggiornato in tempo reale, di CityNow.it!
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VIOLA REGGIO CALABRIA 79
PALLACANESTRO TRAPANI 71
Primo periodo: 21-23
Secondo periodo: 40-39 (19-16)
Terzo periodo: 58-52 (18-13)
Quarto periodo: 79-81 (21-19)
FINALE
METEXTRA VIOLA REGGIO CALABRIA: Pacher 14, Taflaj, Caroti 3, Fabi 8, Baldassarre 14, Rossato 7, Carnovali 11, Adbogan, Benvenuti 6, Roberts 16. COACH:Marco Calvani.
Falli commessi nel periodo: 5
LIGHTHOUSE TRAPANI: Jefferson 14, Bossi, Renzi 15, Testa 3, Fontana, Ganeto 9, Mollura 2, Viglianisi 11, Perry 8, Simic 3. COACH: Daniele Parente.
Falli commessi nel periodo: 5
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