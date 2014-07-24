Live@Village: i Velk al Villaggio dei Giovani

Ancora grande successo di pubblico per la rassegna “Live@Village: la musica del cambiamento”, serate di musica dal vivo organizzate dall’associazione Attendiamoci Onlus all’interno del Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla ‘ndrangheta e concesso all’associazione nel 2010 per la realizzazione di un centro per la formazione continua dei ragazzi della città.

Venerdì 18 luglio i numerosi giovani accorsi al Villaggio sono stati coinvolti dal sound pop/rock di un gruppo reggino emergente ma già molto conosciuto, grazie alla popolarità raggiunta sul web: i Velk, cinque ragazzi accomunati dalla passione per la musica.

Il gruppo reggino e il successo sul web

Nel 2012, Maurilio Pizzi (voce), Alessandro Flesca (tastiera e seconda voce), Carmelo Barreca (chitarra), Filippo Carditello (basso) e Giovanni Campolo (batteria), decidono di formare un gruppo musicale ed iniziano a far conoscere la propria musica. Nel luglio dello stesso anno, pubblicano il loro singolo d’esordio, “Luce”, brano che riscontra un inaspettato successo sul web, con migliaia di visualizzazioni in pochi mesi. Nel febbraio 2013 i Velk presentano il singolo “Con tutto il cuore” a Sanremo nel contesto “Casa Sanremo”, aggiudicandosi il premio “Giovani Emergenti Sanremo 2013”. Il 27 luglio 2013 esce il terzo singolo, “Vivo”, brano che ha accompagnato la band fino alle semifinali del prestigioso Festival di Castrocaro. Il 16 dicembre 2013, dopo concerti estivi nel territorio calabrese, il gruppo pubblica il quarto singolo dal nome “Ballata Pop”, brano che in una sola settimana supera le 30.000 visualizzazioni su youtube.

Oltre ad aver fatto ascoltare i brani inediti (“Accanto a me”, “Ballata pop”, “Vivo” e “Con tutto il cuore”), la band ha suonato pezzi molto popolari che hanno entusiasmato e fatto cantare tutti i presenti.

I brani più amati dai giovani

Brani conosciuti ed apprezzati dai più giovani, con canzoni che sono hit del momento, come “Domani è un altro film” della band emergente dei Dear Jack, “Anche se fuori è inverno” di Debora, “L’amore non mi basta” di Emma, “Non me ne accorgo” di Marco Mengoni, per poi passare ai successi di Ligabue “Balliamo sul mondo”, di Renga “Vivendo adesso”, di Elisa “Ecco che” e dei Luna pop “Qualcosa di grande”.Una incursione nella musica straniera con “Welcome to my film” dei Simple Plan e “The lazy song” di Bruno Mars, prima di concludere il concerto con la canzone “Una storia semplice”, successo dei Negramaro.

La serata si era aperta con Maurizio Valenti (vocalist) e Renzo Caridi (deejay) che si sono esibiti in un deejay set per far “riscaldare” l’atmosfera prima dell’inizio del concerto della band protagonista.

Il prossimo appuntamento con gli Almagreka

Prossimo appuntamento della rassegna del “Live@Village” è per venerdì 1 agosto con il concerto del gruppo “Almagreka”, che sta mietendo successi in tutta la Calabria e che ci condurrà nel mondo della musica etnica, attraverso una musica che farà ballare i giovani presenti al Villaggio dei Giovani.

(Per informazioni e prenotazioni sulle serate in programma, è possibile contattare il numero 3202591687)