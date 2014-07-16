Live@Village: i Velk al Villaggio dei Giovani

Siamo giunti al terzo appuntamento del “Live@Village: la musica del cambiamento”, rassegna di musica dal vivo, promossa dall’associazione Attendiamoci Onlus all’interno del Villaggio dei Giovani (sito nei pressi della stazione O.Me.Ca. di Reggio Calabria), bene confiscato alla ‘ndrangheta e gestito dal 2010 dall’associazione per la realizzazione di un centro per la formazione continua ed integrale della persona.

I Velk, cinque giovani reggini

Venerdì 18 luglio il Villaggio dei Giovani ospiterà l’esibizione del gruppo reggino “Velk”, cinque giovani accomunati dalla passione per la musica. Il nome del gruppo nasce da una parola slovacca, “VLK”, che significa “lupo” e che ha colpito i cinque musicisti per il riferimento al branco che reca in sé e che, “italianizzato” nella forma “Velk”, significa “grande”. Nel 2012, Maurilio Pizzi (voce), Alessandro Flesca (tastiera e seconda voce), Carmelo Barreca (chitarra), Filippo Carditello (basso) e Giovanni Campolo (batteria), decidono di formare un gruppo musicale ed iniziano a far conoscere la propria musica, caratterizzata da uno stile pop/rock. Il 23 luglio del 2012 pubblicano il loro singolo d’esordio, “Luce”, brano che riscontra un inaspettato successo sul web, con migliaia di visualizzazioni in pochi mesi. Nel settembre 2012 la band viene segnalata dall’ingegnere del suono e proprietario del “PFL Recording Studio” Fortunato Serranò al produttore discografico Natale Centofanti, proprietario dell’etichetta “Sinergie Produzioni”, che, convinto delle grandi potenzialità dei giovani musicisti, decide di scritturarli. Nel febbraio 2013 i Velk presentano il singolo “Con tutto il cuore” a Sanremo nel contesto “Casa Sanremo”, aggiudicandosi il premio “Giovani Emergenti Sanremo 2013”. Il 27 luglio 2013 esce il terzo singolo, “Vivo”, brano che ha accompagnato la band fino alle semifinali del prestigioso Festival di Castrocaro. Il 16 dicembre 2013, dopo concerti estivi nel territorio calabrese, il gruppo pubblica il quarto singolo dal nome “Ballata Pop”, brano che in una sola settimana supera le 30.000 visualizzazioni su youtube. Nel maggio del 2014 il gruppo ha partecipato al Festival Show di Padova, classificandosi tra i dodici finalisti, risultato che consentirà alla band di fare alcuni concerti tra il Veneto ed il Friuli, arricchendo il tour estivo già previsto con tappe in Calabria e Sicilia.

E venerdì 18 luglio, dalle ore 22, la musica dei Velk farà tappa al Villaggio dei Giovani; ad aprire le “danze” della serata, ci saranno due ragazzi dell’organizzazione “Famous”, Maurizio Valenti (vocalist) e Renzo Caridi (dj), che a partire dalle 20.30 si esibiranno in un dj set, per far “riscaldare” i ragazzi, prima della band protagonista della serata.

Informazioni sulle serate in programma

(Per informazioni sulle serate in programma, è possibile contattare i numeri 3202591687 o 3346966467).