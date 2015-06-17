Anche per questa estate, l’Associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., che da quattordici anni opera nel territorio per la prevenzione del disagio giovanile e la promozione delle risorse personali, mette a disposizione dei giovani diversi strumenti per trascorrere in maniera differente e “non banale” questi mesi caldi nella nostra città.

Dal 27 giugno prenderà il via l’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, dal titolo “Live@Village – La musica del cambiamento”, un festival musicale che si svolge all’interno del Villaggio dei Giovani (sito nei pressi della stazione O.Me.Ca. di Reggio Calabria), bene confiscato alla ‘ndrangheta e concesso nel febbraio 2010 all’associazione, che in questa struttura sul mare ha realizzato un centro per la formazione integrale e continua, attraverso esperienze residenziali e altre attività di animazione.

Quattro concerti al Villaggio dei Giovani

Il festival prevede quattro concerti, serate-evento nelle quali sarà dato spazio ad alcuni cantautori, band e giovani artisti che, a titolo gratuito, allieteranno le serate con spettacoli di musica live.

Si inizierà il 27 giugno con Mad Simon e Fortunato Trefiletti, per seguire il 17 luglio con Teresa Mascianà e i Donatori di Organo, il 7 agosto con un Indie Calabria Contest, e concludere il 10 settembre con Domenico Bucarelli e la Brema’s Band.

Il “Live@Village” si propone come occasione di incontro e di divertimento, per andare oltre l’imperante cultura mafiosa e per poter vivere momenti di condivisione.

Nella cornice di un bene confiscato alla criminalità organizzata, un gruppo di giovani sarà promotore di una iniziativa in cui protagonisti saranno altri giovani, grazie ad uno strumento di forte aggregazione e veicolo di messaggi rappresentato dalla musica.

La rete di partner dell’iniziativa

Per questa seconda edizione del Live@Village, inoltre, l’associazione Attendiamoci ha creato una rete di collaborazione con altre realtà che, a titolo gratuito, hanno aderito all’iniziativa e saranno protagoniste delle quattro serate: il contenitore di idee “Iamu.it”, piattaforma di comunicazione digitale; l’azienda “Calabria Pallet”, che fornirà alcune strutture in legno, che verranno utilizzate dai deejay Paolo Cammera e Francesco Minniti e dal presentatore Maurizio Valenti, che si alterneranno nel corso delle quattro serate, in apertura dei concerti; e la startup “Marco&Davide”, un brand che si occupa della produzione artigianale di accessori di moda di pregio, ideata da due giovani fratelli reggini, che offriranno dei prodotti da loro realizzati, che verranno sorteggiati in ogni serata.

Immaginare dei giovani che, all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata, ascoltano musica, si conoscono, si divertono in modo sano e semplice è un primo passo verso un cambiamento che è, sempre di più, possibile.

L’appuntamento è, quindi, per la prima serata, sabato 27 giugno al Villaggio dei Giovani, dalle ore 21, per gustare un panino ed una bibita ed attendere, insieme, l’inizio del concerto di Mad Simon e Fortunato Trefiletti.

Il festival “Live@Village – La musica del cambiamento”, gli artisti e le realtà partner dell’iniziativa saranno presentati ufficialmente alla città lunedì 22 giugno alle ore 19 presso il Villaggio dei Giovani, palcoscenico delle quattro serate-evento.

Per maggiori informazioni sulle serate in programma, è possibile visitare i siti web www.attendiamoci.it // www.villaggiodeigiovani.it // pagina Facebook Attendiamoci Onlus oppure contattare i numeri 333 561 1026 o 347 6086 215.

Il programma della conferenza di presentazione

Di seguito, il programma della conferenza di presentazione del “Live@Village – La musica del cambiamento”, che si svolgerà lunedì 22 giugno 2015 alle ore 19 presso il Villaggio dei Giovani (superato il passaggio a livello della stazione O.Me.Ca. di Reggio Calabria, via Contrada Ragaglioti), alla quale l’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s. invita gli organi di stampa e la cittadinanza a partecipare.

Saluti di apertura

Cos’è il Live@Village: presentazione del progetto e delle novità di questa seconda edizione, a cura di Roberto Macry Correale, responsabile dei progetti musicali dell’ass. Attendiamoci

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