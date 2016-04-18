ll rap di Bleedz arriva al Centro Sociale Rialzo di Cosenza

Sabato 23 aprile arriva a Cosenza l’energia del rapper tarantino Bleedz che porterà sul palco del Centro Sociale Rialzo il suo album fresco di uscita “On The Road” , presentato ufficialmente lo scorso venerdì al Contestaccio a Roma. A completare la serata il dj set della crew reggae cosentina Mujina Crew.

“On The Road” è il racconto di un viaggio tra le difficoltà di un’Italia finto-progressista, un Paese che stringe tra le mani le proprie macerie e sembra incapace di costruire un futuro adeguato per le nuove generazioni.

In linea con la sua filosofia, che negli anni lo ha portato a sposare tematiche sociali forti, durante la sua tournée, il venticinquenne tarantino porterà in tour il salvadanaio dell’ANT Taranto, l’Associazione Nazionale Tumori, per raccogliere fondi a sostegno di chi lotta quotidianamente contro le difficoltà causate, in primis, dal degrado ambientale.

Il disco, già anticipato dall’uscita del videoclip “Il Morbo di Squash”, è un lavoro introspettivo ma anche di denuncia, in cui la musica diventa per Bleedz lo strumento per lottare in modo attivo e per stimolare la riflessione su temi critici, come immigrazione, inquinamento, precarietà sociale e lavorativa, contenuti in un sound che contamina il funk con l’elettronica, il rock e altri generi musicali, senza mai senza mai perdere la sua identità di fondo basata sull’hip hop.

Tredici le tracce dell’album, di cui dodici prodotte dallo stesso Bleedz ed una da Plei, con cui il rapper tarantino sviluppa il progetto Taranto Massive da sette anni a questa parte, portando avanti la filosofia della giovane etichetta discografica che crede, fin dagli esordi, nel free download, distribuendo gratuitamente tutti gli album prodotti.

Nel corso della sua carriera, iniziata all’età di soli 17 anni (è nato nel 1990), Bleedz ha diviso il palco con importanti esponenti della scena hip hop nazionale ed estera, del calibro di Public Enemy (USA), Fabri Fibra, Club Dogo, Marracash, Kaos One, Fedez, Noyz Narcos, Salmo, Emis Killa, Ensi, Dj Gruff, Dargen D’Amico, Fritz Da Cat, Mistaman, Clementino, solo per citarne alcuni. Ha all’attivo ben 6 album (tutti rigorosamente non ufficiali): “Nero EP (2007)”, “Ancora Nero (2009)”, “Tutto Nero (2011)”, “Radio Squash vol.I (2013)”, “#SocialRap EP (2013)”, “Radio Squash vol.II (2014)”, oltre a svariate collaborazioni su mixtape, cd e prodotti di altri artisti.

Negli ultimi anni ha portato in giro per l’Italia la sua musica, con tappe sparse tra lo Stivale e le Isole: dalla Lombardia alla Calabria, dal Lazio alle Marche, dalla Sardegna all’Emilia Romagna, la Basilicata, l’Abruzzo etc.