Orgoglio reggino. Lo chef Filippo Cogliandro è pronto a volare a Montecarlo, dove presenzierà ad un evento promosso dall’Ambasciatore d’Italia Cristian Gallo. Fino al 2 dicembre va in scena al Cafè de Paris a MonteCarlo la “Settimana della cucina italiana nel mondo” con Cena di Gala alla presenza di S.A.S il Principe Alberto di Monaco.

“Si tratta davvero di un’enorme soddisfazione. Dovrò gestire ben 40 cuochi -racconta Cogliandro ai microfoni di Citynow- spiegare loro i miei piatti che poi saranno preparati. Negli ultimi mesi noto un gran fermento attorno alla Calabria, l’interesse è cresciuto in modo esponenziale e a Reggio vedo sempre più turisti. Finalmente si parla di arte, cultura ed enogastronomia, delle cose belle che abbiamo e non dei soliti aspetti negativi. Ci stiamo rilanciando, questo è il momento di crederci”, sottolinea lo chef reggino alla vigilia della partenza per Montecarlo.

La Calabria protagonista a Montecarlo

Fra tutte le Regioni che desterà più curiosità a Montecarlo c’è la Calabria, la regione che sembra aver fatto innamorare all’improvviso tutto il mondo, adesso che il New York Times ha scelto la Calabria come una delle 52 mete da visitare nel mondo nel 2017, adesso che fioccano le classifiche di prestigiose guide transfrontaliere, adesso che le condizioni di sicurezza mondiali fanno amare il made in Italy ci si chiede a cosa si deve questo momento di gloria che ha costretto centinaia di operatori turistici e gastronomici calabresi a fronteggiare le prenotazioni di maggio luglio e agosto e accogliere gli esperti del NYT, i degustatori di Wine Spectator, o i gourmand provenienti da tutto il mondo.

E ambasciatore della sua Regione non può essere che Filippo Cogliandro, uno chef moderno che va alle origini del cibo, evitando tutto quello che è spettacolo, Filippo va all’essenza del prodotto per catturarne l’anima. Nelle sue mani il cibo diventa arte dando le stesse emozioni che può dare un dipinto, una scultura…

La cucina di Cogliandro tra arte e bergamotto

Alla perenne ricerca dell’anima più pura del prodotto lo chef Cogliandro (in passato ospite delle Piacevoli Chiacchierate di Citynow) fa la magia, quella di farti trovare la Calabria in un piatto, ti fa scoprire il Bergamotto di Reggio Calabria, una nota decisamente accentuata, dove gusto e sapore spaziano senza limiti per una cucina che non si racconta, ma ci si perde nelle sue emozioni come in un viaggio meraviglioso.

Affianca Filippo lo chef Abdou Dibbasey, arrivato su un barcone dopo sei anni ed è per meriti professionali che è il primo Chef calabrese riconosciuto dalla Federazione Italiana Cuochi. La speranza, il coraggio, la determinazione, la testardaggine di rimanere ardentemente attaccati alla propria esistenza, sono valori universali, non hanno colore né nazionalità. Ma purtroppo si trovano sempre più solo fra le parole della gente che dentro al cuore delle persone. Chi le trova e le fa sue, rinasce.

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