Lo sbarco di Pasqua e il grande cuore dei reggini

«Una splendida giornata di solidarietà che ha onorato davvero i valori della Santa Pasqua, dimostrando ancora una volta quanto è grande il cuore dei reggini e il nostro spirito di accoglienza nei confronti di chi ha più bisogno». Commenta così l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria Lucia Nucera il giorno dopo l’arrivo programmato al porto reggino della nave “Nos Prudence” di Medici senza frontiere, con a bordo 649 migranti. All’arrivo programmato della nave, in quello che è stato ribattezzato come “lo sbarco di Pasqua” erano presenti anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, gli assessori Nucera, Muraca, Marino e Calabrò, insieme alle altre autorità cittadine.

«Ringrazio di cuore tutti gli operatori dell’ufficio servizi sociali del Comune, la Prefettura, le forze dell’ordine, la Protezione Civile, le associazioni e tutti i volontari che ieri hanno voluto regalare il loro tempo, in una giornata festiva, contribuendo ad accogliere i migranti al porto supportando le operazioni di sbarco. Ancora una volta Reggio ha dimostrato di essere una città viva ed accogliente, in grado di rispondere all’appello umanitario che arriva dai popoli della sponda sud del Mediterraneo».