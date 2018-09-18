Il nuovo concerto de Lo Stato Sociale: se non ci vieni non te lo spieghi. Un viaggio a spasso per il tempo dalle origini della band fino ad “Una vita in vacanza” attraverso tutti i brani irrinunciabili del loro percorso e soluzioni live da occhiali da sole di notte. Sei matti che alzeranno ancora una volta l’asticella, per organizzare il limbo collettivo più grande d’Italia. Sei perché i cinque regaz, per fare ancora più casino, hanno coinvolto alla chitarra ed ai cori Giacomo Gelati, già voce e chitarra delle Altre Di B. Questa volta ai regaz non basta un concerto; sarà un vero e proprio spettacolo: due ore di coriandoli, palloni, ritornelli, lacrime e risate. E poi, grazie ai contenuti video creati da fuoriclasse come Alex Hagen, Riccardo Antonino, Cosimo Bruzzese, Davide Spina e Matteo Bombarda sarà come andare al cinema. Insomma, tenetevi forte perché vedrete Lo Stato Sociale come mai prima.

Primati, il nuovo disco e i brani inediti

Nei live saranno presentati i brani estratti da Primati, il nuovo progetto discografico uscito lo scorso 9 febbraio per Universal Music/Garrincha Dischi. Primati è la prima “raccolta differenziata” della band con i singoli che hanno segnato il percorso del gruppo dall’esordio fino alla partecipazione al Festival di Sanremo e anche gli inediti Fare mattina, Facile feat. Luca Carboni e una nuova versione di Sono così indie.

L’appuntamento con la band che ha fatto innamorare e sognare gli italiani è per il 20 settembre a Rende, presso il Piazzale Kennedy per la loro unica data in Calabria con ingresso gratuito!