A Locri l’incontro sulle Terme: “Antiche Acque Sante”

Presso la sede del Consorzio termale di Antonimina-Locri “Antiche Acque Sante” oggi, venerdì 7 luglio, ha avuto luogo la conferenza stampa, fortemente voluta dal Presidente Macrì per avviare un percorso unificato tra tutte le terme della calabria sul tema “Terme, sviluppo termale e sviluppo del territorio”.

L’intervento, presieduto dall’Arch. Francesco Macri, presidente del Consiglio di amministrazione delle Terme di Antonimina Locri “Antiche Acque Sante”, ha visto la grande partecipazione dei gestori delle strutture termali calabresi, per le terme “Antiche Acque Sante”il Sindaco del Comune di Antonimina Arch Luciano Pelle e il Vice Sindaco di Locri Raffaele Sainato, per le terme di Galatro il Sindaco Carmelo Panetta, per le Terme Sibarite il Presidente Mimmo Lione e per le Terme di Caronte il Presidente Emilio Cataldi, a presiedere i lavori il direttore generale di Federterme, Dott. Aurelio Crudeli, con la supervisione del rappresentante della Regione Calabria Dirigente attività produttive della Regione Calabria, Avv. Ilario Frajia. Il tema del dibattito ha movimentato un vivace confronto dal quale sono emerse idee e spunti di riflessione estremamente importanti, tutti legati dal medesimo filo conduttore: creare sinergie tra le varie realtà termali presenti sul territorio in modo da poter avviare un percorso di crescita condiviso che dia giusta cittadinanza al termalismo calabrese che, come condiviso pacificamente da tutti coloro i quali sono intervenuti non può prescindere da un serio impegno da parte della Regione Calabria, attore fondamentale, al quale è istituzionalmente demandato il compito di determinarne l’indirizzo politico.