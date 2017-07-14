Locri, ultima lezione del Corso di formazione A.I.G.A. per custode giudiziario

Quarto e ultimo incontro del corso A.I.G.A. per custode giudiziario, tra esecuzioni, vendite e sovraindebitamento, con magistrati e professionisti

Lo scorso venerdì 7 luglio, presso il Palazzo della Cultura di Locri, si è svolta la quarta e ultima lezione del Corso di formazione A.I.G.A. per custode giudiziario, professionista delegato alla vendita e risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

L’iniziativa, organizzata dagli odierni Consiglieri Nazionali A.I.G.A., Avv. Manuela Calautti e Avv. Antonia Fabiola Chirico, ha riscosso notevole interesse e partecipazione, anche da parte di colleghi di altri fori (quale Catanzaro, Cosenza, Palmi e Reggio Calabria).

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I docenti del corso

Ai lavori hanno partecipato quali docenti: il Dott. Sergio Malgeri, Magistrato in servizio presso il Tribunale di Locri, Giudice Coordinatore dell’Esecuzione e del Fallimento presso l’anzidetto Tribunale, nonché autore di diverse pubblicazioni nei quaderni del C.S.M.; la Dott.ssa Francesca Serafino, Dottore Commercialista, iscritta al registro dei Revisori Contabili, nonché all’albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Locri ove svolge, altresì, le funzioni di Curatore Fallimentare, Custode Giudiziario e Professionista delegato alla vendita; e l’Avv. Salvatore Costantino Belvedere, iscritto nell’elenco dei Custodi Giudiziari presso il Tribunale di Locri e specializzato, con conseguimento di vari master, in materia di diritto tributario, controllo di gestione, analisi di bilancio, diritto di famiglia, nonché fallimento e procedure concorsuali.

Nello specifico, il Dott. Malgeri ha relazionato per tutti e quattro gli incontri formativi apportando, grazie alla sua impareggiabile cultura e lunga esperienza, indiscutibile lustro al suddetto corso.

La Dott.ssa Serafino ha relazionato, insieme al Dott. Malgeri, durante i primi tre incontri formativi affrontando gli aspetti di maggior rilievo, anche pratico, in ordine alle svariate funzioni, compiti e poteri incombenti sulle figure professionali del custode giudiziario e del delegato alla vendita.

All’ultimo incontro ha, poi, relazionato, unitamente al Dott. Malgeri, l’Avv. Belvedere il quale ha affrontato, con minuziosa dovizia di particolari, la tematica della risoluzione della crisi da sovraindebitamento di recente introduzione normativa.

Il programma e l’esito dell’iniziativa

Il programma del corso di che trattasi è stato scelto dagli organizzatori, con l’appoggio del Direttivo di Sezione, in ragione dell’importanza delle tematiche trattate al fine di fornire le nozioni teoriche e gli strumenti pratico-operativi necessari per affrontare le svariate problematiche sottese ai compiti delle figure professionali oggetto del predetto corso.

L’esito sperato dell’evento formativo è stato reso possibile grazie alla partecipazione ai lavori dei summenzionati Relatori, persone altamente qualificate che portano lustro al nostro Foro e che sono riusciti ad attirare l’interesse di un corposo uditorato che ha partecipato attivamente mediante un auspicato e ben riuscito scambio di spunti di riflessione.

Può, dunque, ritenersi che i percorsi di formazione, in quanto punti cardine dell’A.I.G.A., anche stavolta hanno conseguito un esito positivo.