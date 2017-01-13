L’opera di Catanzaro ‘Risveglio’ di Gola Hundun tra i 20 migliori murales al mondo da WideWalls e GQ – FOTO

“Risveglio”, l’opera d’arte realizzata dall’artista Gola Hundun sulla parete della palestra della Scuola Elementare Aldisio di Catanzaro, è stata selezionata da WideWalls e GQ come uno dei 20 migliori murales al mondo. Un riconoscimento prezioso ed importante, che certifica il lavoro di ricerca artistica e di rivalutazione del territorio, svolto da ormai tre anni a questa parte dal progetto ALTROVE.

L’opera dedicata a don Pino Puglisi

L’opera, inaugurata a maggio 2016, è dedicata a Don Pino Puglisi, prete siciliano che negli anni ’90 tolse dalla strada bambini e ragazzi che sarebbero stati altrimenti inghiottiti dalle famiglie mafiose e per questo stesso motivo venne assassinato dalla criminalità organizzata. Nell’opera è rappresentato il momento del risveglio vegetativo delle piante che definiscono la forma del cerchio, simbolo della ciclicità della vita, all’interno del quale spicca la figura di un cervo, un simbolo che nelle culture arcaiche rimanda al concetto di rinascita e di eterno ritorno. “Poter lavorare insieme a tantissimi amici, di giorno e di notte, contro vento e pioggia, all’interno della scuola che ci ha visto crescere è stata un’emozione difficile da descrivere” – confessano i ragazzi di ALTROVE – “Per questo ci teniamo a ringraziare chi ci ha dato la possibilità di lasciare un’opera ai quei bambini che rappresentano il futuro della città, e soprattutto chi si è sporcato le mani per portare a termine questa impresa”.

ALTROVE è un progetto nato a Catanzaro nel 2014, con l’obiettivo di rieducare al concetto di bellezza in contesti urbani trascurati e rassegnati al degrado estetico e sociale. Promuove la ricerca d’avanguardia all’interno dell’arte urbana contemporanea, con la convinzione che soltanto azioni azzardate possono portare ad una reale crescita culturale. Sfumare e rendere quasi invisibili i confini tra arte-architettura, spazio-luogo, così come qui-altrove, anima la ricerca artistica di ALTROVE e spinge alla riscoperta dei luoghi dimenticati per esaltarne bellezza e autenticità.

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