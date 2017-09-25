Vanessa*, 22 anni e un bimbo di sei, ha una situazione famigliare difficile e arrivare a fine mese è ogni volta un’impresa, ma per suo figlio cerca sempre il meglio. La sua è una storia come tante, troppe mamme che combattono ogni giorno contro le difficoltà economiche, ma è anche quella di una madre che ha avuto il coraggio di chiedere aiuto. Per questo si è rivolta ad uno degli Spazi Mamme di Save the Children cercando un sostegno per lei e per il suo bambino.

È per Vanessa e per le tante mamme forti e coraggiose che L’Oréal Paris lancia la campagna social #Belloiltuocoraggio a sostegno del progetto “Spazio Mamme” di Save the Children.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 tutti i prodotti delle linee skincare di L’Oréal Paris, venduti nei negozi Tigros, Basko, Iperal, Iper Poli, Despar, Eurospar, Interspar, Iperspar e in tutti quelli che espongono materiali relativi all’iniziativa, contribuiranno a sostenere gli interventi dell’Organizzazione per supportare le mamme in difficoltà e i loro bambini.

Cosa sono gli Spazi Mamme di Save the Children

La povertà porta molte mamme ad una perdita progressiva della fiducia in se stesse, nelle proprie capacità e spesso le confina in un grave isolamento sociale. Gli Spazi Mamme nascono per sostenere le mamme che vivono in contesti privi di servizi e ad alto rischio di emarginazione, accompagnandole nella crescita dei propri figli attraverso un percorso di inclusione che le porti ad un miglioramento della cura dei propri bambini e della gestione dell’economia famigliare.

L’Oréal Paris da sempre accompagna le donne di tutto il mondo attraverso i momenti della vita, ha a cuore la loro emancipazione e difende il diritto ad ogni interpretazione di bellezza. Ecco perché si impegna con forza in questo importante progetto dove ha deciso di narrare donne coraggiose con una video-storia, realizzata dall’agenzia creativa ZERO, che attraverso il volto di alcune attrici, racconta il coraggio e la bellezza di tre mamme che si sono rivolte nel tempo agli Spazi Mamme. Storie vere di donne che ce l’hanno fatta per loro e per i loro bambini. Tra di loro Vanessa, ma anche Elena*, cresciuta in una famiglia povera con nove figli e che ha lottato per inseguire i suoi sogni e laurearsi. E poi Amina*, arrivata in Italia molto giovane, che ha avuto la forza di ribellarsi a un marito violento, riscattandosi come madre e come donna.

“La bellezza di ogni donna è nel suo coraggio, nel coraggio di essere donna e mamma, unica con i suoi sorrisi, forte nei momenti difficili e tenace nel raggiungere importanti obiettivi. Tutte le donne hanno storie da raccontare ed esperienze diverse, ma qualcosa in comune: il coraggio di amare la propria diversità e la forza di credere nel futuro. L’Oréal Paris parla di unicità, diversità, integrazione, sostenendo in tutto il mondo il valore della bellezza e incoraggiando le donne a credere sempre in se stesse. Perché tutti noi valiamo” dichiara Olivier Pequin, Brand Director L’Oréal Paris.

Gli Spazi Mamme già aperti

Sono 8 gli “Spazi Mamme” aperti finora da Save the Children e si trovano a Torino (Vallette/Spina Tre), Milano (Quarto Oggiaro), Napoli (Centro storico e Soccavo/Pianura), Roma (Tor Maura), Bari (Libertà), Palermo (Zen 2) e San Luca (RC). All’interno di questi spazi si svolgono attività per genitori e bambini, servizi informativi, laboratori e consulenze di orientamento e sostegno, con l’obiettivo di rafforzare le competenze genitoriali e favorire la capacità delle mamme di essere risorsa per gli altri.

“Le donne che si rivolgono agli Spazi Mamme sono madri coraggiose, che hanno la forza di chiedere aiuto per uscire dai contesti drammatici in cui si trovano e che spesso si ripercuotono sui loro bambini. All’interno di questi Spazi trovano un luogo sicuro in cui aprirsi e cercare soluzioni per potenziare le loro risorse materiali e psicologiche e riprogettare con serenità il loro futuro“, conclude Daniela Fatarella, Vice Direttore Generale di Save the Children.

* I nomi sono stati cambiati per proteggere l’identità delle reali protagoniste delle storie

La video-storia di Vanessa, Elena e Amina è disponibile al seguente link: www.loreal-paris.it/save-the-children-2017.aspx