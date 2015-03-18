Lorenzo negli stadi 2015 Tour: Jovanotti in concerto a Messina

di Federica Geria – Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, dopo il grande successo del “Backup Tour” 2013, torna alla ribalta, annunciando gli appuntamenti del suo nuovo tour estivo “Lorenzo negli stadi 2015”: uno show importane ed innovativo, destinato a sorprendere il pubblico e conquistare il cuore degli spettatori che parteciperanno al grande ed imperdibile evento.

A pochi giorni dall’uscita e presentazione del nuovissimo album “Lorenzo 2015 CC”, definito come “un’opera monumentale” contenente trenta brani, numerosi ospiti e diversi generi, il cantautore italiano, amato da vecchie e nuove generazioni, annuncia le nuove date dei suoi concerti, che prenderanno il via il prossimo 20 Giugno.

Tra le varie fermate al Sud dell’Italia, ecco la tappa nella regione siciliana, dove Jovanotti si esibirà all’interno dello Stadio San Filippo di Messina, il 18 Luglio 2015, portando con sé la vitalità e la solarità che lo contraddistinguono e trasmettendo al pubblico, attraverso voce e musica, adrenalina ed energia.

“Nei concerti canterò solo cinque o sei pezzi di questo nuovo disco da 30 tracce. Ho già in mente la linea narrativa dello spettacolo, in parte progettato a New York; farò le prove a Cortona e collauderò gli allestimenti ad Ancona dove il 20 giugno partirà il viaggio e dove ho già debuttato 2 anni fa. Intanto stiamo preparando la parte dei visual e delle luci, poi sul palco ci si divertirà. Ci saranno artisti che apriranno i live: avremo dj set con nomi nuovi del futuro, sto tenendo d’occhio vari scenari!” (Jovanotti a Radio Italia)

Un evento da non perdere dunque: appuntamento a Messina il 18 Luglio presso lo Stadio San Filippo ore 21.15, per l’irripetibile e coinvolgente concerto di Jovanotti.

Biglietti disponibili su: www.ticketone.it