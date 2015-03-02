Si svolgerà mercoledì 4 marzo 2015 alle ore 11 nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione del progetto “L’Orto di Calipso – il Giardino Mediterraneo tra arte, leggende, mitologia” (finanziato dal PISU Reggio Calabria – POR FESR 2007/2013 – Asse VIII – Linea di intervento 8.1.1.3). La conferenza stampa sarà preceduta da una performance artistica che prenderà il via alle ore 10 dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ad opera di una studentessa dell’Accademia di Belle Arti che, interpretando il personaggio mitologico Calipso, percorrerà il corso Garibaldi fino a piazza Italia distribuendo materiale informativo riguardante il progetto.

Interverranno in conferenza stampa il presidente dell’Accademia di Belle Arti, Cosimo Carmelo Caridi, il presidente di Ecolandia, Pietro Milasi, l’assessore comunale alla Cultura, Patrizia Nardi, il ‎funzionario tecnico Responsabile Pinacoteca Civica, Daniela Monteleone, il vicedirettore del conservatorio “Francesco Cilea”, Maria Grande e il direttore tecnico del progetto, Piero Sacchetti.

Nel corso dell’incontro con gli organi d’informazione, verrà presentato il calendario delle attività e degli eventi in programma nel mese di marzo. In particolare si parlerà della residenza d’artista che si svilupperà in forma itinerante tra il Parco Ecolandia e l’Accademia di Belle Arti e coinvolgerà dodici artisti (nove stranieri provenienti da Iran, Turchia e Egitto e tre italiani), dei quattro masterclass nei quali gli studenti potranno incontrare artisti di fama internazionale, del concorso di idee “Garden day”, dei due laboratori di composizione e di canto, della presentazione del logo ufficiale dell’intero progetto e dell’evento finale del 31 marzo.