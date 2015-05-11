Lukas McFarlane ospite d’onore al M.A.D. Show 2015
Il 2 luglio al Teatro Cilea uno spettacolo a sostegno della ricerca con l'AIL, con Lukas McFarlane ospite d'onore
11 Maggio 2015 - 10:15 | di Vincenzo Comi
Il Centro Studi M.A.D. insieme con AIL (sez.
Alberto Neri/Reggio Calabria-Vibo Valentia), il 2 Luglio 2015 presso il Teatro “F.Cilea” di Reggio Calabria, presentano-M.A.D.2015 SHOW–Let’s dance,F**K CANCER–
SPECIAL GUEST——LUKAS MCFARLANE
Nutriamo l’arte
SOSteniamo la ricerca.
Perchè una malattia NON DEVE interrompere una vita.
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