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Lukas McFarlane ospite d’onore al M.A.D. Show 2015

Il 2 luglio al Teatro Cilea uno spettacolo a sostegno della ricerca con l'AIL, con Lukas McFarlane ospite d'onore

11 Maggio 2015 - 10:15 | di Vincenzo Comi

Alessia Pizzichemi, M.A.D. Show 2015

Il Centro Studi M.A.D. insieme con AIL (sez.

Alberto Neri/Reggio Calabria-Vibo Valentia), il 2 Luglio 2015 presso il TeatroF.Cilea” di Reggio Calabria, presentano-M.A.D.2015 SHOWLet’s dance,F**K CANCER

SPECIAL GUEST——LUKAS MCFARLANE
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