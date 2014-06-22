Lunedì 23 la presentazione del progetto formazione d’eccellenzadell’Hair Stylist Filippo Sepe
Il 23 giugno a Reggio Calabria il primo dei tre stage d'eccellenza dell'hair stylist Filippo Sepe, dedicato alle tecniche per i raccolti d'autore
22 Giugno 2014 - 09:19 | di Redazione
Lunedì 23 giugno alle ore dodici presso i locali della Confcommercio di Via Castello n.4 è convocata la conferenza stampa di presentazione del progetto formazione d’eccellenza promosso da Confcommercio e Confacconciatori. L’evento, che si svolgerà nella stessa giornata del 23 giugno, è il primo dei tre stage d’eccellenza workshop del grande Hair Stylist di fama internazionale Filippo Sepe con tecniche per “Raccolti D’autore”. Al tavolo della conferenza stampa parteciperanno Giovanni Santoro, pres. Confcommercio R.C., Rosalba Pizzi, responsabile formazione – sviluppo Terziario Donna-Confcommercio R.C, Mina Ventrella Confacconciatori R.C. e il maestro Hair Stylist Filippo Sepe.
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