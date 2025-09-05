Sul lungomare Falcomatà la seconda edizione del ‘Triathlon dei Due Mari’

Si terrà domenica la seconda edizione del “Triathlon dei Due Mari”, evento sportivo per il quale la Giunta comunale di Reggio Calabria nell’ultima seduta ha dato via libera al partenariato con l’ASD “Triathlon Reggio Calabria”.

L’evento, in programma il 7 settembre prossimo dalle ore 7:30 circa e presumibilmente fino alle ore 14:30, prevede lo svolgimento di tre discipline sportive quali corsa, bike e nuoto «volte a valorizzare – si legge nello schema di accordo allegato alla delibera di Giunta comunale – la funzione dello sport come fattore di crescita, integrazione e inclusione sociale e come strumento di contrasto alla xenofobia, promuovendo altresì la solidarietà, l’educazione alla legalità e la coesione sociale in genere».

Il “Triathlon dei Due Mari”, alla seconda edizione, si svolgerà nel Lungomare Falcomatà sulla distanza Sprint che, in particolare, prevede 750 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa senza soluzione di continuità e nel rispetto di tutte le direttive Fitri, Ente al quale la “Triathlon Reggio Calabria” è affiliata.

La frazione di nuoto avrà luogo nelle acque antistanti il Lido comunale. La frazione di bike prevede un percorso da ripetere per sei volte che sarà identico per le diverse categorie di atleti e interesserà le seguenti vie: via Giunchi in entrambi i sensi di marcia; angolo viale Roma per immettersi su viale Genoese Zerbi; lungomare Italo Falcomatà fino al giro di boa previsto in via Missori. La frazione di corsa si svolgerà sul lungomare fino all’area del Tempietto, da ripetere per due volte con arrivo previsto in piazza Indipendenza.