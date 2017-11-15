La perturbazione in transito sul Mediterraneo, centrata tra le due isole maggiori italiane, continua a interessare gran parte delle regioni centro-meridionali della penisola, determinando precipitazioni diffuse e venti forti. Per questo motivo la Protezione Civile ha emesso per oggi allerta rossa sui bacini del Pescara e del Tordino Vomano in Abruzzo e allerta arancione nelle Marche, sui bacini del Sangro in Abruzzo, su gran parte dell’Umbria, sulla Litoranea in Molise. Allerta gialla, invece, sul settore orientale dell’Emilia Romagna, sull’Appennino di Rieti nel Lazio, sul resto dell’Abruzzo, sulla Basilicata, sulla Calabria, su gran parte del Molise e della Puglia.

Per domani, mercoledì 15 novembre, è stata valutata allerta rossa sui bacini del Pescara e del Tordino Vomano in Abruzzo, allerta arancione sulle Marche, sui bacini del Sangro in Abruzzo e sulla Litoranea in Molise. Allerta gialla, invece, su alcuni settori di Emilia Romagna, Umbria, Lazio e sui restanti settori di Abruzzo, Molise, sui settori ionici della Basilicata e su tutta la Calabria.