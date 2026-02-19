City Now

Maltempo, Occhiuto: ‘Da governo risposta rapida e concreta, avanti con la ripartenza’

"Un intervento significativo, che rappresenta un sostegno reale per cittadini e imprese duramente provati" così Occhiuto

19 Febbraio 2026 - 08:08 | Comunicato Stampa

Consiglio Regionale Presidente Roberto Occhiuto ()

“Il governo ha dimostrato tempestività e attenzione concreta verso i territori colpiti dal ciclone Harry. Dopo i primi 100 milioni di euro stanziati per fronteggiare le primissime emergenze, sono stati destinati oltre un miliardo di euro a Calabria, Sicilia e Sardegna”.

Queste le dichiarazioni in una nota stampa di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che prosegue:

“È un intervento significativo, che rappresenta un sostegno reale per cittadini e imprese duramente provati, e che consente di avviare un percorso serio di ristoro dei danni e di ripartenza economica. Come Regione continueremo a operare in stretta sinergia con l’esecutivo nazionale e con la Protezione Civile, anche alla luce della nuova ondata di maltempo che ha interessato la Calabria nei giorni scorsi, per assicurare ai nostri cittadini risposte rapide, efficaci e all’altezza delle difficoltà affrontate”.

