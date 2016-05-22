Manca ormai poco alle ‘Pigiessiadi Calabria 2016’

E’ già partito il conto alla rovescia per le “Pigiessiadi Calabria 2016” in programma dal 2 al 5 giugno a Marina di Sibari. L’evento, promosso dal Comitato Regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane, è stato presentato a Reggio nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Palazzo della Provincia.

I numeri e le attività dell’edizione 2016

Grandi numeri e grandi aspettative per l’iniziativa che da un decennio rappresenta un punto di riferimento in termini di aggregazione per il mondo sportivo calabrese e non solo. «Il “Minerva Resort” di Marina di Sibari, location dell’evento – ha spiegato in conferenza stampa il direttore tecnico delle PGS Calabria, Luigi Corio – ospiterà oltre mille persone tra fanciulli, ragazzi, giovani e meno giovani provenienti da sei regioni d’Italia. Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Lazio e Toscana si presenteranno con ben novanta squadre, dalla categoria micro alla categoria libera, nelle discipline del calcio a cinque, della pallavolo, del basket e della danza». Grande attesa, dunque, per gli incontri che si disputeranno sui quindici campi di gioco allestiti per l’occasione.

Ma non sarà solo lo sport il “motore” dell’edizione 2016 delle “Pigiessiadi”. «Negli anni abbiamo registrato una vera e propria impennata – ha aggiunto il presidente delle PGS Calabria, Demetrio Rosace – non solo di numeri, ma soprattutto di entusiasmo. I risultati raggiunti vanno oltre ogni rosea aspettativa e derivano da una visione di sport a trecentosessanta gradi. Alle “Pigiessiadi” la mera competizione lascia spazio ad una pratica sportiva vista come mezzo e mai come fine. E poi, bisogna considerare la gran mole di attività collaterali che abbiamo previsto nei quattro giorni di evento». Attività, occasioni di confronto e di sano divertimento per atleti, alleducatori, dirigenti e famiglie, che saranno coinvolti in varie iniziative e momenti: dalle serate di festa agli incontri di formazione tecnica e spirituale, dal concorso di danza alle sfide di beach volley sulla spiaggia, dalla celebrazione eucaristica fino alla cerimonia di premiazione prevista sabato 4 giugno.

Insomma, un forte mix di attività che ha già ottenuto, finora, il patrocinio del Coni Calabria e del Comitato Nazionale delle PGS. Ma non finisce qui: anche l’enogastronomia sarà una colonna portante delle “Pigiessiadi 2016” e rappresenterà «una valida opportunità per le aziende calabresi, utile alla promozione dei prodotti tipici della nostra regione» ha aggiunto il responsabile marketing dell’evento, Fortunato Vita.

Alla conferenza stampa – moderata da Sergio Notaro, giornalista e addetto stampa delle PGS Calabria – è intervenuto anche Francesco Cannizzaro, consigliere regionale e provinciale con delega al turismo e allo spettacolo. «Il coinvolgimento delle giovani generazioni – ha dichiarato Cannizzaro – rappresenta senza dubbio l’elemento cardine di questa iniziativa che punta ai valori dello sport e ancor di più ai valori della vita. E’ questo il volto bello e pulito di una terra difficile come la Calabria».

Dove trovare il programma dettagliato

Per ulteriori informazioni e per il programma dettagliato delle “Pigiessiadi 2016” è possibile visitare il sito www.pigiessiadicalabria.it e consultare la pagina facebook “PGS Calabria”.