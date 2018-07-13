Nella splendida cornice del Dalì Beach Club, sul lungomare del quartiere Giovino, si terrà a partire dalle 18:30 una manifestazione di carattere regionale e interregionale di pugilato olimpico, oltre a esibizioni di vari sport da combattimento, organizzata dalla Asd Invictus Boxing Club, associazione di pugilato affiliata alla Fpi e che fa parte del gruppo sportivo del Dopolavoro ferroviario di Catanzaro, nel quartiere Lido.

Pugili, categorie e match in programma

I pugili provenienti non solo da Catanzaro e dalla Calabria, ma anche da altre regioni d’Italia, dopo la cerimonia del peso e le visite mediche di rito, si incontreranno in un totale di 10/12 match con tre riprese da tre minuti. La serata inizierà con 6/8 match tra pugili giovanili e senior (pugili con il caschetto). Seguiranno gli incontri clou della serata, il primo sarà tra un pugile senior catanzarese, campione regionale 2018, seguito da tre match tra pugili élite (pugili esperti e senza caschetto) tra i migliori del sud Italia.

Un vero e proprio spettacolo adatto agli appassionati ma non solo dove tutti gli spettatori avranno l’opportunità di godere di una serata diversa all’insegna del più nobile tra gli sport, e dove potranno ammirare anche altre esibizioni di sport da combattimento che si sono affacciate nel panorama sportivo. Saranno ospiti della serata il campione mondiale di Kick Boxing, Nicola Gallo, e il suo allenatore Salvatore Gallo, il pluricampione italiano di Kick Boxing e ora pugile professionista Antonio Gualtieri con il suo allenatore Nicola Brutto e il kick boxer pro, Simone Grisolia.

La presentazione e le associazioni coinvolte

La presentazione della serata e il commento tecnico sono stati affidati a Valerio Geracitano, tecnico e appassionato di pugilato. La manifestazione ha visto in oltre la collaborazione delle associazioni Stray Clan, Blood and Fight e Ad Maiora.