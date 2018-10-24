La vicepresidente della Camera Mara Carfagna al Liceo Da Vinci di Reggio: 'Un istituto che è un'eccellenza per la Calabria, per il Sud e per l'Italia intera'

Giornata impegnativa per l’on. Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei Deputati, che nella mattinata di ieri ha partecipato al Convegno “Cultura, Legalità e idee imprenditoriali – fonti di riscatto del Sud” tenutosi presso i locali dell’Aula Magna dello stesso istituto reggino ‘L.da Vinci”. Durante il convegno che ha visto protagonisti diversi politici sono state presentate anche le nuove divise del Liceo reggino (FOTO). Di seguito le parole dell’on. Carfagna che ha elogiato l’istituto reggino guidato dal dirigente scolastico Giuseppina Princi.