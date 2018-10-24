Mara Carfagna elogia il Liceo reggino ‘L. da Vinci’: ‘Vera e propria eccellenza non solo per la Calabria’
La vicepresidente della Camera Mara Carfagna al Liceo Da Vinci di Reggio: 'Un istituto che è un'eccellenza per la Calabria, per il Sud e per l'Italia intera'
24 Ottobre 2018 - 10:49 | di Vincenzo Comi
Giornata impegnativa per l’on. Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei Deputati, che nella mattinata di ieri ha partecipato al Convegno “Cultura, Legalità e idee imprenditoriali – fonti di riscatto del Sud” tenutosi presso i locali dell’Aula Magna dello stesso istituto reggino ‘L.da Vinci”. Durante il convegno che ha visto protagonisti diversi politici sono state presentate anche le nuove divise del Liceo reggino (FOTO). Di seguito le parole dell’on. Carfagna che ha elogiato l’istituto reggino guidato dal dirigente scolastico Giuseppina Princi.
“Sono davvero molto felice di visitare questo istituto che rappresenta una vera e propria eccellenza non solo per la Calabria non solo per il Sud ma per l’italia intera. Un istituto in cui si sperimenta una metodologia didattica estremamente innovativa che mette i nostri giovani nelle condizioni di affrontare con consapevolezza le sfide del futuro. Le istituzioni devono sostenere esperienze come queste e devono creare le condizioni affinché i giovani che vengono formati con percorsi di questa qualità possano poi trovare qui a casa loro possibilità e opportunità per impiegare al meglio le loro capacità e le competenze acquisite“.
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