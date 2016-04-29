‘Marco&Davide’ vince il barcamp ‘Nuove idee per nuove imprese mediterranee’

Innovazione e impresa al centro dell’evento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria e dalla Sezione Terziario Innovativo e Ict di Unindustria Calabria.

Nella sala convegni dell’associazione degli industriali reggini si è tenuto il Barcamp “Nuove idee per nuove imprese mediterranee”. L’iniziativa ha aperto una finestra importante sulle idee di 6 startupper, i quali hanno presentato in tre minuti, con l’ausilio delle slide, i loro progetti d’impresa davanti a un team di giudici composto da esperti e partner dello Sportello “ImprendiReggioCalabria”.

L’incontro è stato aperto da Ninni Tramontana, presidente del Comitato piccola industria, che ha portato i saluti del vertice di Confindustria Reggio Calabria Andrea Cuzzocrea: “Mi fa piacere poter constatare la presenza di tanti giovani che credono nell’imprenditoria: da qui – ha affermato Tramontana – deve passare lo sviluppo del nostro territorio. L’imprenditore non deve sentirsi arrivato, ma deve considerarsi uno startupper, creando all’interno dell’azienda innovazione e nuovi prodotti”.

L’esperienza di uno startupper

Samuele Furfaro, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Reggio, ha esordito raccontando la sua esperienza di startupper: “Uno dei requisiti fondamentali per intraprendere questo percorso – ha evidenziato Furfaro – è la determinazione. Su oltre mille business plan presentati, ogni anno, solo due vengono finanziati e solo il 5% riesce a trasformarsi in impresa. Molti studenti e aspiranti imprenditori non portano fino in fondo la loro idea, non creano neanche un prototipo. Le difficoltà nel mondo dell’impresa sono tante e sono sempre dietro l’angolo.

Per questo – ha spiegato il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori rivolgendosi ai presenti – vi invito a portare a termine il vostro progetto, a partecipare a dei contest e ad andare avanti. I primi investitori della vostra idea siete voi stessi e non il venture capitalist”.

Il bilancio dello Sportello ImprendiReggioCalabria

Nel corso del suo intervento, Angelo Marra, referente Territoriale di Confindustria Reggio Calabria, ha fatto un bilancio dei risultati ottenuti attraverso l’attivazione dello Sportello “ImprendiReggioCalabria”: “Il problema di questa realtà era che si parlava molto poco di impresa e di innovazione.

Per questo, con Confindustria e il Gruppo Giovani Imprenditori, abbiamo avviato tale percorso che, ad oggi, c’ha permesso di incontrare in questa sala e nelle scuole migliaia di ragazzi. Sono circa 90 i progetti presentati e 10 quelli che si sono trasformati in imprese: sono sul mercato e creano occupazione. Quando abbiamo creato lo sportello il nostro obiettivo – ha proseguito Marra – era proprio quello di creare occupazione, attraverso l’innovazione e la diffusione della cultura dell’imprenditorialità”.

I sei progetti in gara

Sei progetti, tutti diversi tra loro, sono stati illustrati nel corso dell’evento. Sei idee che aspirano a diventare impresa. Ad aggiudicarsi la competition sono stati i fratelli Marco e Davide Bellocco. I due studenti sono stati premiati per il loro progetto sartoriale e artigianale che prevede la produzione e la vendita di accessori di moda di qualità: prodotti che coniugano materiali ecologici e sostenibili – come il tessuto di legno, di sughero, la buccia di bergamotto – con le fragranze della Calabria.

Nel corso dell’evento, l’Accelerator leader di Telecom Dario Maccarrone ha presentato la Call for Startups 2016 del TIM#WCAP Accelerator. Il contest è rivolto a tutte le società costituite da meno di tre mesi, operanti in diversi ambiti. Maccarrone ha invitato i giovani startupper a cogliere questa opportunità entro il 30 maggio, giorno della scadenza per la presentazione dei progetti, e ha indicato i principali criteri di selezione.