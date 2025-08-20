Reggio, conclusa con successo la prima edizione del “Marconi teatro musica festival”

Spettacoli e laboratori hanno animato per due giorni la piazza Leopoldo Trieste

Obiettivo raggiunto per la prima edizione del “Marconi teatro musica festival” che, nella due giorni svoltasi in piazza Leopoldo Trieste, a Reggio Calabria, ha proposto iniziative di teatro e di musica che guardano all’innovazione e al futuro, coinvolgendo un pubblico numeroso e attento, e attuando, così, momenti di coesione sociale e culturale all’interno della periferia cittadina.

Un festival dedicato a Marconi

Un festival, quello promosso da Traiectoriae, in collaborazione con l’impresa teatrale Scena Nuda, che, al suo debutto, è stato incentrato sulla figura di Guglielmo Marconi e sullo sguardo, appunto, al futuro, sulla determinazione, ma anche su scelte e strumenti per superare le difficoltà. Temi che hanno coinvolto i più giovani, sia negli spazi dedicati alla formazione, ma anche come protagonisti di alcuni spettacoli proposti.

Gli spettacoli della serata inaugurale

In particolare – come rimarcato nella serata di apertura, da Domenico Gatto, direttore generale del festival – “si è immaginata questa rassegna, che ha come protagonisti Marconi e la moglie Maria Cristina Bezzi Scali, con l’idea di far partire il progetto pilota affidando questi personaggi a due artisti in crescita”.

La serata inaugurale, quella del 17 agosto, infatti, ha visto in scena due spettacoli:

Il primo dedicato alla figura della moglie di Marconi, diretto da Filippo Gessi e intitolato proprio “Maria Cristina Bezzi Scali Marconi”, ispirato al libro “Mio marito Guglielmo”, interpretato da Rosalinda Doldo .

e intitolato proprio “Maria Cristina Bezzi Scali Marconi”, ispirato al libro “Mio marito Guglielmo”, interpretato da . Il secondo, con Giuseppe Creazzo nei panni di Marconi, ha portato sul palco “Il rumore del silenzio – Guglielmo Marconi l’uomo oltre l’invenzione”, testo scritto e diretto da Teresa Timpano, che ha unito realtà e poesia, scienza e riflessione.

La seconda serata: musica e cinema

Una prima serata ricca di emozioni, proseguite il 18 agosto, con l’incontro tra teatro e musica offerto da “Diva’s songs – Ritratti in musica fra luci e ombre”.

Protagoniste cinque dive di Hollywood: Rita Hayworth, Doris Day, Marilyn Monroe, Judy Garland e Liza Minnelli.

Le parole tratte da diari e lettere, interpretate da Kristina Mravcova e Teresa Timpano, si sono intrecciate con la musica di Piero Massa (viola e violino), Eunice Petito (pianoforte) e la voce di Benedetta Marcianò, conquistando il pubblico.

Formazione e giovani protagonisti

Oltre agli spettacoli, la prima edizione del festival ha offerto due momenti formativi rivolti ai giovani:

“Tecnica e scrittura rap” , condotto da Bruno Timpano – Easy One .

, condotto da . “Sintonizzati sul Genio. L’invenzione della radio”, laboratorio teatrale per bambini curato dall’impresa teatrale Scena Nuda.

Un progetto di successo culturale e sociale

Un percorso ricco di sfumature e coinvolgente, quello offerto dal festival, che ha raggiunto con successo gli obiettivi sociali e culturali del progetto.

“Marconi teatro e musica festival” è promosso dalla Città di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2025: cultura diffusa” e finanziato a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.