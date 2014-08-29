Mare azzurro di Calabria in un inusuale ferragosto

Sembra una vigilia di ferragosto, questa del duemilaquattordici, come tante altre, Nico un ragazzo di vent’anni pregusta la festa del giorno dopo, la trascorrerà al mare con la fidanzata sulla spiaggia di Scilla.

Quest’anno come ogni anno, ci sono le lamentele degli operatori turistici, che fanno sempre meno affari, ma a ferragosto ci sarà il pienone.

La chiamata della Croce Rossa

Ormai si sono fatte le ventitré, l’ultima chat con lo smartphone, quando sta per spegnerlo squilla, è una volontaria della Croce Rossa, che comunica a Nico che l’indomani alle ore sei ci sarà uno sbarco di circa milleottocento profughi, Eritrei, Somali, Siriani, al porto di Reggio Calabria. Nico gli spiega che è il primo ferragosto che trascorre con la sua fidanzata, ma la volontaria della C.R.I., gli risponde che c’è carenza di volontari, che necessita la sua presenza. Nico chiama la sua fidanzata e gli spiega il suo cambio di programma, dopo una litigata, la fidanzata acconsente.

Alle cinque e quaranta di ferragosto Nico si dirige verso il porto di Reggio Calabria, pensieri si accavallano nella sua mente, non avere mantenuto l’impegno con la fidanzata, o il rischio di prendersi qualche infezione, cosa che gli amici gli ricordano ogni volta che gli dice di fare il volontario.

Lo sbarco al porto di Reggio Calabria

Arrivato al porto la nave della Marina Militare sembra glaciale nei colori e nelle lamiere, nell’afosa estate, i volontari sono pronti ad entrare in azione.

Sul pontile gli immigrati ammassati, siriani e africani, magrebini e neri, incominciano a scendere uno ad uno in un ordine da fare paura e in perfetto ordine viene fatto il triage (visite mediche), subito isolati i malati, l’identificazione, l’accompagnamento con l’ambulanza in ospedale, e con gli autobus ai centri di accoglienza.

Nico li guarda nel volto queste donne, uomini e ragazzi, sono gli stessi uomini pieni di orgoglio e amicizia fraterna che correvano dietro la jeep del cacciatore di gnu, di Verdi Colline d’Africa di Hemingway, qualcuno quando scende a terra s’inchina e bacia la nuova terra promessa. Queste donne e uomini sono partiti da molto lontano, Somalia, Eritrea hanno attraversato il deserto, il mare, hanno perso amici e parenti per strada. Il loro cuore ribelle e in cerca di fortuna l’ha portato molto lontano.

La fine della giornata di Nico

Ormai sono le diciassette di ferragosto l’operazione mare nostrum sta per finire anche per oggi, Nico ritorna verso casa, pensa che sicuramente a Scilla al mare avrebbe trascorso una giornata migliore…, ma poi ricorda i visi impauriti ma pieni di speranza, e decide che ne valsa la pena.

Domenico Suraci (Croce Rossa Italiana)