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Marina di San Lorenzo, indetta una fiaccolata per la pace

Sabato 30 settembre alle 20.30 una fiaccolata per la pace voluta dal parroco don Giovanni Zampaglione contro guerre, violenze e terrorismo

29 Settembre 2017 - 14:49 | di Eva Curatola

Sabato 30 settembre alle ore 20:30 a Marina di San Lorenzo ci sarà una fiaccolata per la Pace.

“Ho fortemente voluto questa camminata” – dice il parroco don Giovanni Zampaglione.

Lo scopo è chiedere insieme che si fermino le guerre, le violenze, il terrorismo, in ogni parte del mondo e per chiedere un po’ di “pace” e tranquillità per la comunità di Marina di San Lorenzo, ma anche per scuotere e sollecitare l’impegno da parte di tutti ad essere solidali e a “gareggiare” sempre nello stimarsi a vicenda.

Mi auguro che ci sia un’ampia partecipazione e tanto coinvolgimento da parte di tutti e non solo del territorio di Marina di San Lorenzo per auspicare maggiore giustizia e rispetto del territorio e delle persone.

Mi piace a questo proposito citare una massima che recita cosi: “Se vogliamo costruire la pace, costruiamola in primo luogo dentro ciascuno di noi”.

Locandina della Fiaccolata per la pace di Marina di San Lorenzo, sabato 30 settembre alle 20:30 da Piazza Chiesa

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