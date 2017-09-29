Marina di San Lorenzo, indetta una fiaccolata per la pace
Sabato 30 settembre alle 20.30 una fiaccolata per la pace voluta dal parroco don Giovanni Zampaglione contro guerre, violenze e terrorismo
29 Settembre 2017 - 14:49 | di Eva Curatola
Sabato 30 settembre alle ore 20:30 a Marina di San Lorenzo ci sarà una fiaccolata per la Pace.
“Ho fortemente voluto questa camminata” – dice il parroco don Giovanni Zampaglione.
Lo scopo è chiedere insieme che si fermino le guerre, le violenze, il terrorismo, in ogni parte del mondo e per chiedere un po’ di “pace” e tranquillità per la comunità di Marina di San Lorenzo, ma anche per scuotere e sollecitare l’impegno da parte di tutti ad essere solidali e a “gareggiare” sempre nello stimarsi a vicenda.
Mi auguro che ci sia un’ampia partecipazione e tanto coinvolgimento da parte di tutti e non solo del territorio di Marina di San Lorenzo per auspicare maggiore giustizia e rispetto del territorio e delle persone.
Mi piace a questo proposito citare una massima che recita cosi: “Se vogliamo costruire la pace, costruiamola in primo luogo dentro ciascuno di noi”.
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