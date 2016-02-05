Mario Biondi in concerto a Catanzaro, continuano le prevendite

A solo un mese dall’apertura della prevendita dei biglietti, il concerto di Mario Biondi del prossimo 3 aprile si preannuncia come il primo grande successo del 2016 per la Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che lo organizza. Non si sono fatti attendere infatti i tanti estimatori del cantante siciliano dalla voce “black” che tutto il mondo ci invidia, facendo registrare ottime vendite dei tagliandi per partecipare all’evento fin dalle prime settimane.

Il Beyond tour e l’unica data calabrese

Nell’ambito del “Beyond tour” prodotto da F&P group, quella al Teatro Politama di Catanzaro è di fatto l’unica data calabrese di questa tranche di concerti che porteranno Biondi e i suoi per tutta la primavera nei teatri d’Italia per presentare live “Beyond Special Edition”, l’edizione speciale del disco d’oro “Beyond” con in più 5 storici brani reinterpretati della band funk/soul della Motown Record, i Commodores, “Three Times a Lady”, “Easy”, “Brick House”, “Lady (You Bring Me Up)” e “Nightshift”.

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Non mancheranno in scaletta le altre straordinarie tracce di Beyond, che spaziano tra sonorità soul e funky, come “Love is a temple” e “I chose you” in un album dal sound internazionale nel quale lo stile di Mario Biondi si sperimenta in nuove sonorità. Tra gli autori dei brani, ci sono anche Bernard Butler, ex chitarrista dei Suede e Dee Dee Bridgewater.

Tornando al live, insieme ad Alessandro Lugli alla batteria, Federico Malaman al basso, Massimo Greco alle tastiere e programmazione, David Florio alle chitarre, Marco Scipione al sax e Fabio Buonarota alla tromba, Mario Biondi oltre ai nuovi brani presenterà anche al pubblico calabrese i suoi più grandi successi per un lungo viaggio all’insegna dell’ottima musica.

Prezzi e prevendite dei biglietti

I biglietti ancora disponibili per la data catanzarese possono essere acquistati nelle prevendite abituali attraverso la Ticket Service Calabria (www.ticketservicecalabria.it) partner esclusivo per la nostra regione della TicketOne, ai seguenti prezzi, comprensivi di prevendita: platea 69,00 euro; piano rialzato 63,00 euro; primo piano 57,50 euro; secondo piano 46,00 euro; terzo piano 34,50 euro; loggione non numerato 25,00 euro.

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