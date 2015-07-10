Mario Biondi in concerto in Calabria

Mentre continua il successo del tour estero di Mario Biondi che in questi giorni lo vede impegnato con più concerti in Germania e Francia, anche i palcoscenici italiani si preparano alle nuove date estive del tour “Mario Biondi live 2015”, con cui l’artista presenta live il suo nuovo album di inediti “Beyond”, e i suoi più grandi successi, in un viaggio tra sonorità soul e funky.

Il tour farà tappa anche in Calabria, nello splendido scenario del Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante il 13 agosto, quando sul palco insieme a lui saliranno Alessandro Lugli alla batteria, Federico Malaman al basso, Massimo Greco alle tastiere e programmazione, David Florio alle chitarre, Marco Scipione al sax e Fabio Buonarota alla tromba per l’unico concerto previsto in Calabria, organizzato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

Beyond, il nuovo album di Mario Biondi

“Beyond” è entrato direttamente al primo posto della classifica Top of the music FIMI/GFK dei dischi più venduti (diffusa da GFK Retail and Technology Italia) ed è stato per una settimana al primo posto della classifica di iTunes. Con quest’album l’artista dall’inconfondibile timbro caldo e profondo torna a distanza di due anni da “Sun” che entrò direttamente al n#1 dei dischi più venduti e raggiunse il platino e dopo il successo dei suoi progetti discografici dedicati al Natale, “Mario Christmas” (2013) e “A Very Special Mario Christmas” (2014) certificati doppio platino.

“Beyond” è un album dal sound moderno, nel quale lo stile di Mario Biondi si sperimenta in nuove sonorità accrescendo il prisma della sua vocalità in 13 straordinarie tracce.

Una produzione curata da musicisti d’eccellenza tra i quali i Dap-Kings, gruppo musicale funk/soul di Brooklyn, band di Sharon Jones che ha collaborato con Amy Winehouse ed altri artisti. Tra gli autori dei brani Bernard Butler (ex chitarrista degli Suede) e D.D.Bridgewater.

L’album “Beyond” ha una speciale dimensione dinamica ed interattiva grazie alla realtà aumentata, attraverso la quale è possibile dare vita al CD ed accedere a contenuti multimediali sempre diversi ed esclusivi. Inquadrando la copertina dell’album tramite BLINKAR, un’innovativa applicazione disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store, è infatti possibile sbloccare una serie di contenuti inediti.

Questa la tracklist di “Beyond”: “Open up your eyes”, “All of my life”, “Love is a temple”, “All I want is you”, “I chose you”, “You can’t stop this love between us”, “Blind”, “Come down”, “Heart of Stone”, “Fly Away”, “Another kind of love”, “Over the world”, “Where does the money go”.

I biglietti per il concerto di Diamante sono attualmente in vendita attraverso i circuiti TicketService Calabria e TicketOne. Per informazioni: www.essemmemusica.it.