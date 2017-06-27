Mario Venuti con i ‘Tamburi’ di Luca Scorziello all’Arena dello Stretto

I Tamburi del Sud di Luca Scorziello tornano all’Arena dello Stretto e lo fanno con un guest speciale, il cantautore siciliano Mario Venuti. Appuntamento per martedi 11 luglio, a partire dalle ore 21, per lasciarsi trascinare dalle travolgenti sonorità dei Tamburi, abbinate alle qualità artistiche di Venuti, in un binomio che già negli scorsi ha ottenuto notevole successo.