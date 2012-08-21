Il Fascino Inesplorato del Marocco: Un Viaggio Unico

Vacanza non è viaggio. Se amate le avventure, le passioni, scoprire il fascino e il magnetismo di nuove terre, il Marocco è il viaggio che fa per voi. Citynow supporta il turismo fai da te, aiutandovi a scoprire il mistero delle bellezze del Marocco.

Abbandonate l’idea di un tour organizzato, dalle mille soste previste e prestabilite. Per innamorarvi del Marocco vi basterà: un volo lowcost all’aeroporto Menara di Marrakech, un’auto, una guida e un driver personale (rivolgendosi all’agenzia Jaya di Rabat).

Scoperte Nascoste e Sapori Autentici

Una delle bellezze più antiche ma poco conosciute del Marocco è Tiznit, città fortificata dalle mura di cinta rosa, a sud di Agadir, ricca di botteghe artigiane e Taroundant, la città che ricorderete per i thè alla menta: ad ogni passo i negozianti vi fermeranno per offrirvelo in bicchierini colmi, decorati a mano.

Dove Soggiornare: Tra Tradizione e Lusso

Dopo l’ennesimo bicchierino di thè alla menta, vi consigliamo la location più glam e più di moda in tutto il Paese: le riad, antiche case di abitazione signorile trasformate in lussuose camere d’albergo, complete di spa, piscine extrasmall e ristoranti.

Il Cuore Commerciale e Culturale: Casablanca

Ma il Marocco è soprattutto Casablanca, la capitale commerciale del Paese. Il grande centro commerciale “Marocco Mall” vi farà credere di trovarvi in Occidente ma, proseguendo, le bellezze dei sontuosi edifici vi ricorderanno di essere nella terra della luce e del sole.

Passeggiando per Casablanca, la voce che sentirete arrivare dalla moschea di Hassan II vi ricorderà che è già tramonto e che anche i viaggi, come i sogni, hanno una fine. Il vantaggio è che si può reiniziare infinite volte.