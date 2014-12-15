Martedì 16 ore 15:00 il Liceo Volta al suo debutto radiofonico a High School Radio
Gli studenti realizzeranno una trasmissione mensile su Radio Touring nell'ambito di un progetto che coinvolge una rete di scuole
15 Dicembre 2014 - 21:45 | di Redazione
Si tratta di un progetto, ideato dal giornalista televisivo (oggi a La7) Paolo Luzzi ,e che coinvolge una rete di scuole che realizzano un vero e proprio laboratorio di comunicazione.
A partire dal mese di dicembre il Liceo “Volta” andrà in onda su Radio Touring con una trasmissione mensile organizzata e realizzata dagli studenti.
IL CALENDARIO DEL TERZO TURNO DI DICEMBRELunedì 15 – ore 15:00 “Siotto Pintor” (Cagliari)Martedi 16 – ore 15:00 “Volta” (Reggio Calabria)Mercoledì 17 – ore 15:00 “Gonzaga” (Milano)Giovedì 18 – ore 15:00 “Valsalice” (Torino), ore 16:00 “Tacito” (Terni), ore 17:00 “Da Vinci” (Pescara)Venerdì 19 – ore 16:00 “Cavour” (Torino), ore 17 “S. Giuseppe Casaletto” ore 18:00 “S.G. Calasanzio”, ore 19:00 “Manara”Sabato 20 – ore 14:00 “Genovesi”, ore 15:00 “immacolata”, ore 16:00 “S. Apollinare”, ore 17:00 “Giulio Cesare”, ore 18:00 “Asisium”, ore 19:00 “Lucrezio Caro”Domenica 21 – ore 14:00 “Valadier”, ore 15:00 “Cavanis”, ore 16:00 “Dante”, ore 17:00 “Villa Flaminia”, ore 18:00 “Mameli”, ore 19:00 “Convitto Nazionale”
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