Martina Colombari testimonial Ambassador Milano. GUARDA IL VIDEO

di Daniela Bonanno Conti – A meno di due mesi dall’inaugurazione dell’Expo Milano 2015, numerosi vip sposano il messaggio dell’Esposizione Universale che verte sul tema del cibo ”Nutrire il Pianeta, energia per la vita”.

Il tema dell’alimentazione e della sostenibilità è da sempre oggetto di discussione da parte dei media sopratutto in questo periodo che precede l’evento mondiale milanese. Non meno sensibili alla questione alcune star del mondo dello spettacolo e della televisione, tra di essi troviamo la bellissima attrice e showgirl italiana Martina Colombari che da molti anni collabora attivamente con la Fondazione Francesca Rava NPH Italia che aiuta l’infanzia in condizioni disagiate sia in Italia che nel Mondo.

Ora la bellissima Martina è stata insignita del titolo uno dei volti Ambassador di Expo Milano 2015. Nel video che la vede protagonista la showgirl ribadisce il suo entusiasmo per essere l’immagine ufficiale dell’evento e di poter contribuire con questa sua esperienza a lanciare un messaggio universale. “È inaccettabile che nel ventunesimo secolo a milioni di persone sia ancora negato il diritto al cibo e che ci siano paesi in cui si muore di fame. Nella mia esperienza ad Haiti ho potuto vedere, però, come piccoli gesti possono davvero fare la differenza e ridare dignità e valore alla vita di tantissime persone. Inoltre secondo me adottare uno stile di vita sostenibile, combattendo lo spreco di risorse alimentari e idriche, significa avere a cuore il nostro futuro ma non solo. Vuol dire anche occuparsi delle persone che ci circondano e dell’ambiente in cui viviamo”.

Martina Colombari conclude il suo discorso dicendo che l’Expo 2015 sarà un laboratorio di condivisione e di confronto molto importante a cui parteciperà tutto il mondo. Il direttore Comunicazione di Expo 2015, Rossella Citterio, si dice felice di poter contare sul prezioso contributo di Martina Colombari e loda il suo impegno al fianco della Fondazione Francesca Rava NPH Italia, che rende ancora più significativa la sua testimonianza in merito ai temi di cui verte l’Esposizione Universale milanese.

Guardate il video sul canale you tube, ecco il link: https://www.youtube.com/watch?v=5Z8Ms13vwz4