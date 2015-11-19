City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Massimo Laganà ospite di ‘Calabria d’Autore’

Il giornalista presenta il suo ultimo libro alla stazione di Santa Caterina, sede di Incontriamoci Sempre, in dialogo con Antonio Calabrò e Daniela Mazzeo

19 Novembre 2015 - 10:04 | di Vincenzo Comi

Stazione FS di Santa Caterina a Reggio Calabria, sede dell'associazione Incontriamoci Sempre

Venerdì 20 Novembre alle ore 18:30 presso la Stazione di Santa Caterina a Reggio Calabria, sede dell’associazione Incontriamoci Sempre, la rassegna “Calabria d’Autore” presenta il giornalista Massimo Laganà con il suo ultimo libro “Roma d’autore”.

Converseranno con il giornalista Antonio Calabrò e Daniela Mazzeo.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Incontriamoci SempreReggio Calabria Libri
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?