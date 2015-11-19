Massimo Laganà ospite di ‘Calabria d’Autore’
Il giornalista presenta il suo ultimo libro alla stazione di Santa Caterina, sede di Incontriamoci Sempre, in dialogo con Antonio Calabrò e Daniela Mazzeo
19 Novembre 2015 - 10:04 | di Vincenzo Comi
Venerdì 20 Novembre alle ore 18:30 presso la Stazione di Santa Caterina a Reggio Calabria, sede dell’associazione Incontriamoci Sempre, la rassegna “Calabria d’Autore” presenta il giornalista Massimo Laganà con il suo ultimo libro “Roma d’autore”.
Converseranno con il giornalista Antonio Calabrò e Daniela Mazzeo.
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