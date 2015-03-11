Massimo Lopez al Rendano di Cosenza con “Sing and Swing”

Continua la stagione “Rendano in prosa“, dopo i sold out dei primi appuntamenti ancora tanta comicità e spazio alla musica. Sabato 14 marzo, alle ore 20.30, sul palco del Teatro Rendano il one man show di Massimo Lopez “Sing and Swing“.

Evento patrocinato dall’amministrazione comunale di Cosenza. Sul palco del Teatro A. Rendano 13 appuntamenti all’insegna del divertimento e del puro spettacolo. Prosa, commedie e tanta musica questi gli ingredienti del cartellone ideato da”Musica & Musica“, l’Associazione culturale “Le Pleiadi“, “GF Management” e la FRL Eventi.

In “Sing and Swing” Massimo Lopez rinnova il proprio repertorio di classici dello swing in cui rilegge le pietre miliari di autori quali Cole Porter, George Gershwin, Jimmy Van Heusen, Richard Rodgers e molti altri. Una carrellata di successi che vanno dagli anni 30 agli anni 50, resi celebri da interpreti di grande livello come Frank Sinatra, Tony Bennet, Sammy Davis jr, arricchiti dall’insuperabile verve di Massimo Lopez. Un amore coltivato per lunghi anni e sbocciato poi grazie alla collaborazione con una delle più prestigiose formazioni jazz e swing italiane, la Jazz Company guidata da Gabriele Comeglio, che segue l’attore nel corso delle sue tournèe teatrali da diverse stagioni. E tra una canzone e l’altra, Massimo Lopez intratterrà il pubblico con divertenti gag, monologhi e le sue irresistibili imitazioni, quelle stesse che negli anni lo hanno portato al grande successo popolare.

Questi i costi per i singoli spettacoli: platea e palco platea 28 euro; palchi di I ordine centrale 25 euro; palchi di II ordine centrale: 21 euro; palchi di I ordine e II ordine laterali: 17 euro; galleria: 12 euro.