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Medaglia di Bronzo al Valore Atletico per Giusy Versace

Al Grattacielo Pirelli di Milano il Coni premia i risultati del 2016 della campionessa paralimpica, che dedica il riconoscimento al suo allenatore

29 Marzo 2018 - 09:55 | di Vincenzo Comi

Giusy Versace, atleta paralimpica e autrice di WonderGiusy, in una foto dello spettacolo Con la testa e con il cuore

Arriva un gradito riconoscimento per Giusy Versace. Ieri, all’Auditorium Gaber del Grattacielo Pirelli a Milano, Giusy ha ricevuto la medaglia di Bronzo al Valore Atletico, consegnatole dal Coni Delegazione di Milano, per i risultati ottenuti nel 2016, ovvero l’argento e il bronzo ai Campionati Europei di Grosseto sui 200 e 400 metri e la finale dei 200 metri ai Giochi Paralimpici di Rio.

“Sudore, fatica ed emozioni…se penso a quanto lavoro cè dietro questa medaglia ho ancora i brividi – commenta la Versace – quando ho iniziato a correre non pensavo di arrivare così lontano. Questo è un riconoscimento che devo e voglio condividere in primis con Andrea Giannini, il mio allenatore, che mi ha guidata e formata, ma anche con il gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre che ancora oggi continua a supportarmi su ogni mia iniziativa volta all’integrazione”.

Giusy Versace riceve la medaglia di bronzo al Valore Atletico dal Coni a Milano

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