Medaglia di Bronzo al Valore Atletico per Giusy Versace

Arriva un gradito riconoscimento per Giusy Versace. Ieri, all’Auditorium Gaber del Grattacielo Pirelli a Milano, Giusy ha ricevuto la medaglia di Bronzo al Valore Atletico, consegnatole dal Coni Delegazione di Milano, per i risultati ottenuti nel 2016, ovvero l’argento e il bronzo ai Campionati Europei di Grosseto sui 200 e 400 metri e la finale dei 200 metri ai Giochi Paralimpici di Rio.

“Sudore, fatica ed emozioni…se penso a quanto lavoro cè dietro questa medaglia ho ancora i brividi – commenta la Versace – quando ho iniziato a correre non pensavo di arrivare così lontano. Questo è un riconoscimento che devo e voglio condividere in primis con Andrea Giannini, il mio allenatore, che mi ha guidata e formata, ma anche con il gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre che ancora oggi continua a supportarmi su ogni mia iniziativa volta all’integrazione”.