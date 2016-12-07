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Medecins du Monde presenta il festival delle migrazioni Enea festival

Medecins du Monde presenta l'Enea Festival, il festival delle migrazioni con formazione per operatori sanitari e dell'accoglienza e momenti di sensibilizzazione

07 Dicembre 2016 - 10:50 | di Redazione

Seminario su scuola e integrazione degli immigrati a Bova Marina, progetto Calabria Friends

L’Associazione di cooperazione internazionale Medecins du Monde, a fine del primo anno di attività in favore della presa in carico dei migranti in Calabria, presenta il festival delle migrazioni ENEA FESTIVAL, con lo scopo di offrire momenti di formazione per gli operatori sanitari e della accoglienza, presentare parte dei risultati dei lavori svolti con i Minori non accompagnati dei centri di prima accoglienza della Provincia e sensibilizzare la popolazione sulla tematica delle migrazioni.

Enea Festival, festival delle migrazioni presentato da Medecins du Monde

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