City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

“Mediterraneo-Tarantelle-tradizioni-e-cultura”, le novità dell’edizione 2017

Tre serate di musiche e danze tra Calabria, Campania, Puglia e Marocco al Borgo degli Ulivi, con il concerto finale di Nour Eddine Fatty

09 Giugno 2017 - 09:04 | di Vincenzo Comi

Tarantella, rassegna Mediterraneo, Tarantelle, Tradizioni e Cultura a Sellia Marina

La novità del 2017, rispetto alle altre edizioni, sta nel gemellaggio con il Marocco e vede protagonisti un trio di artisti guidati dal famoso Nour Eddine Fatty, musicista, cantante e coreografo dalle antiche origini berbere, autore di diverse opere musicali del deserto e del Mediterraneo.

Dove e quando: Sellia Marina dal 22 al 24 giugno

La Rassegna di Tarantelle si solgerà a Sellia Marina (CZ) all’interno del Resort Borgo degli Ulivi e prenderà il via il 22 Giugno, concludendosi’ con il concerto serale del 24.
Il 22 giugno all’apertura gli ospiti saranno accolti con le danze del Mediterraneo a cura dell’Associazione Rione Popolare i cui protagonisti saranno le nuove leve Giovani Suonatori provenienti dalle diverse scuole Calabresi. A seguire i suonatori della vallata del Valanidi ( Reggio Calabria).

Il 23 giugno la rassegna continua con musiche e i balli greche ed albanesi, coordinate dall’insegnante Rocco Gesualdi. A seguire l’incontro con il maestro Nicola Scagliozzi, con la chitarra a battente e i suoi canti e le danze mentre per la Campania sarànno rappresentate da Annalisa Capone e Venuska Monia Terzo.
Il 24 la pizzica di Daniela Mazza rappresentera’ la Puglia e nuovamente per la musica Tradizionale calabrese ci saranno i Mutraka.

Il concerto finale sarà dominato dal Trio Marocchino con il grande Nour Addine Fatty con Ensemble Mediterranee Libre. Il Patron della Rassegna – l’imprenditore turistico e finanziatore dell evento – Giuseppe Nucera, spera in una grande rassegna all insegna della musica, del divertimento e dell unione tra diverse culture che si incontreranno sotto un unico tetto, per tre bellissime notti.

Pacchetti soggiorno e prenotazioni

Per chi volesse partecipare all’evento, le date sono:

22/23/24 Giugno:

1 NOTTE 70,00 euro in camera doppia e pensione completa;
2 notti 120,00 euro in camera doppia e pensione completa;
3 NOTTI 160,00 euro in camera doppia e pensione completa;
7 NOTTI 350,00 euro in camera doppia e pensione completa;

*Dalla cena dell arrivo, alla colazione della partenza, servizio spiaggia a richiesta.

L ingresso e’ libero per il concerto finale.

Per info: tel 0961- 968376 cell 349 – 6568809

www.villaggioborgodegliulivi.it
info@villaggioborgodegliulivi.it

Seguici su facebook alla pagina = Mediterraneo-Tarantelle-tradizioni-e-cultura
Rassegna Mediterraneo Tarantelle tradizioni e cultura, foto 1

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Giuseppe NuceraTarantellaSellia Marina Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?