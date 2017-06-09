“Mediterraneo-Tarantelle-tradizioni-e-cultura”, le novità dell’edizione 2017

Tre serate di musiche e danze tra Calabria, Campania, Puglia e Marocco al Borgo degli Ulivi, con il concerto finale di Nour Eddine Fatty

La novità del 2017, rispetto alle altre edizioni, sta nel gemellaggio con il Marocco e vede protagonisti un trio di artisti guidati dal famoso Nour Eddine Fatty, musicista, cantante e coreografo dalle antiche origini berbere, autore di diverse opere musicali del deserto e del Mediterraneo.

Dove e quando: Sellia Marina dal 22 al 24 giugno

La Rassegna di Tarantelle si solgerà a Sellia Marina (CZ) all’interno del Resort Borgo degli Ulivi e prenderà il via il 22 Giugno, concludendosi’ con il concerto serale del 24.

Il 22 giugno all’apertura gli ospiti saranno accolti con le danze del Mediterraneo a cura dell’Associazione Rione Popolare i cui protagonisti saranno le nuove leve Giovani Suonatori provenienti dalle diverse scuole Calabresi. A seguire i suonatori della vallata del Valanidi ( Reggio Calabria).

Il 23 giugno la rassegna continua con musiche e i balli greche ed albanesi, coordinate dall’insegnante Rocco Gesualdi. A seguire l’incontro con il maestro Nicola Scagliozzi, con la chitarra a battente e i suoi canti e le danze mentre per la Campania sarànno rappresentate da Annalisa Capone e Venuska Monia Terzo.

Il 24 la pizzica di Daniela Mazza rappresentera’ la Puglia e nuovamente per la musica Tradizionale calabrese ci saranno i Mutraka.

Il concerto finale sarà dominato dal Trio Marocchino con il grande Nour Addine Fatty con Ensemble Mediterranee Libre. Il Patron della Rassegna – l’imprenditore turistico e finanziatore dell evento – Giuseppe Nucera, spera in una grande rassegna all insegna della musica, del divertimento e dell unione tra diverse culture che si incontreranno sotto un unico tetto, per tre bellissime notti.

Pacchetti soggiorno e prenotazioni

Per chi volesse partecipare all’evento, le date sono:

22/23/24 Giugno:

1 NOTTE 70,00 euro in camera doppia e pensione completa;

2 notti 120,00 euro in camera doppia e pensione completa;

3 NOTTI 160,00 euro in camera doppia e pensione completa;

7 NOTTI 350,00 euro in camera doppia e pensione completa;

*Dalla cena dell arrivo, alla colazione della partenza, servizio spiaggia a richiesta.

L ingresso e’ libero per il concerto finale.

Per info: tel 0961- 968376 cell 349 – 6568809

www.villaggioborgodegliulivi.it

info@villaggioborgodegliulivi.it

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