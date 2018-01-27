Melaverde per l’ottava volta in Calabria. In vetrina bergamotto, zafferano e…

Domani domenica 28 gennaio, andrà in onda dalle ore 11.50- MELAVERDE, la trasmissione in onda su Canale 5 condotta da Edoardo Raspelli che per l’ottava volta dedicata alla Calabria. Questa puntata ci accompagna alla scoperta del frutto simbolo della provincia di Reggio Calabria: il bergamotto. Nel secolo scorso valeva come l’oro. Veniva utilizzato addirittura come moneta di scambio. L’olio essenziale presente nella sua buccia era richiestissimo dai produttori di cosmetici più famosi al mondo, per la sua capacità unica di fissare i profumi sulla pelle.

Dal declino al ritorno del bergamotto

Poi è arrivata la chimica a sostituire l’olio essenziale naturale ed il valore di questo frutto è crollato. Molti agricoltori hanno smesso di coltivarlo, nessuno parlava più del bergamotto e molti bergamotteti sono stati abbandonati.

Questo fino a quando la medicina non ha accertato scientificamente le sue straordinarie doti salutari, da sempre note, ai coltivatori calabresi che con la loro tenacia hanno continuato a coltivarlo trovando il modo di utilizzarlo anche come succo e prodotto nutraceutico. Quindi una nuova rinascita di questo agrume che oggi ha un valore doppio, sia per il suo succo, eccezionale soprattutto contro il colesterolo cattivo, sia per l’olio essenziale, richiesto dai grandi profumieri.

Non solo bergamotto: zafferano e salumi

Il bergamotto calabrese è considerato il migliore al mondo. Non solo bergamotto si parlerà anche di zafferano e di un salume antichissimo recuperato, il “Capicoddho Azze Anca” prodotto ancora oggi nell’area grecanica della provincia reggina. Il programma televisivo è stato organizzata nella nostra regione ancora una volta insieme a Coldiretti Calabria.

Un inno e un riconoscimento a questa terra – commenta Coldiretti – alla scoperta di una agricoltura fatta di imprenditori che con amore, ogni giorno lavorano nel rispetto delle tradizioni, dell’ambiente mantenendo la biodiversità animale e vegetale che più di ogni altro posto al mondo questa regione può vantare. Coldiretti Calabria intende esprimere un ringraziamento a Giacomo Tiraboschi produttore di Melaverde e all’autore Luca Liberati e a tutto lo staff che con grande professionalità hanno da sempre saputo cogliere ciò che di più bello c’è in Calabria promuovendo produzioni agroalimentari di eccellenza e soprattutto valorizzando una Calabria bella e vera che come usiamo dire noi “piace e vince”.