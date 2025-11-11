‘GustAutunno 2025’: Melia si accende tra sapori, tradizioni e musica

GustAutunno 2025 – Melia si accende di sapori, musica e tradizione.

Un evento firmato Pro Loco San Roberto per celebrare il territorio e le sue eccellenze.

La magia dell’autunno arriva a Melia, pronta a trasformare Piazza San Gaetano in un’esplosione di profumi, colori e musica.

Domenica 16 novembre 2025 si terrà GustAutunno, l’atteso evento promosso dalla Pro Loco di San Roberto, che invita cittadini e visitatori a vivere una giornata dedicata ai sapori autentici, alla cultura e alle tradizioni locali.

La visione della Pro Loco San Roberto

A raccontare il cuore dell’iniziativa è il presidente Claudio Megale:

“Abbiamo fortemente voluto organizzare questo evento nella Frazione di Melia perché crediamo che questo territorio, in particolare, sia il posto giusto dove poter sviluppare e promuovere attività come queste. Tante aziende locali e associazioni porteranno in piazza i loro prodotti, i loro profumi e le loro prelibatezze, tutti con un obiettivo comune: far conoscere le nostre eccellenze ai tanti visitatori che verranno sicuramente a trovarci”.

Una visione chiara e lungimirante, che mette al centro la valorizzazione delle risorse locali e la promozione di un turismo enogastronomico sostenibile, capace di unire gusto, paesaggio e natura.

Come sottolinea ancora Megale:

“Pensiamo a un turismo che sappia raccontare il nostro territorio attraverso i sapori, i colori e le esperienze autentiche. Vogliamo costruire un modello di sviluppo dove il connubio tra cibo, natura e cultura diventi il collante per generare attrattività e lavoro”.

Melia, cuore di tradizione tra mare e montagna

Melia, con la sua posizione strategica tra mare e montagna, rappresenta il punto d’incontro perfetto per chi desidera scoprire la Calabria più autentica, fatta di accoglienza, tradizione e comunità.

“Siamo a dieci minuti dal mare e a dieci minuti dalla montagna – spiega ancora il presidente – un mix perfetto per rilanciare la nostra economia sociale, culturale ed economica nel miglior modo possibile”.

Sapori, musica e festa in piazza

Domenica 16 novembre, dalle ore 12, si apriranno gli stand gastronomici con le degustazioni dei prodotti tipici delle aziende e associazioni locali:

panini con frittole e salsiccia

e pasta fresca al sugo di carne di capra

al sugo di carne di capra crespelle, cannoli, caldarroste, vino e molte altre specialità

Ad accompagnare la giornata, la musica dei DJ Massimo Trunfio e Ilario, e dalle ore 18, il grande concerto del Maestro Mimmo Cavallaro, per un finale in grande stile tra ritmo e tradizione.

Un atto d’amore per il territorio

GustAutunno 2025 non è solo una festa, ma un atto d’amore per il territorio, pensato per valorizzare le eccellenze locali, sostenere le imprese e promuovere una nuova forma di turismo esperienziale e consapevole.

La Pro Loco di San Roberto si conferma così un punto di riferimento per la crescita e la promozione del territorio, unendo persone, idee e passioni in un progetto che guarda al futuro con entusiasmo e fiducia.

GustAutunno 2025 – Domenica 16 novembre, Melia (Piazza San Gaetano). Un viaggio tra gusto, cultura e antiche tradizioni. Non mancare: la Calabria più autentica ti aspetta!