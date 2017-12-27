Mercoledì 27 dicembre alle ore 18.30 presso la Chiesa dell’ Immacolata di Melito di Porto Salvo, la FIDAPA di Melito di Porto Salvo e la sua Presidente Patrizia Bognoni vi aspettano per ascoltare e trascorrere momenti di gioia sulle note dei più famosi brani natalizi e non solo, in un Concerto Gospel dei “Corona Chorus” diretto dal M° Francesco Ferrara.

Il Corona Chorus ha al suo attivo circa 100 concerti effettuati in piazze, teatri e chiese in tutta la Calabria e la Sicilia passando per locations prestigiose tra le quali il Teatro Francesco Cilea, Piazza Castello a Reggio Calabria, la Storica Chiesa di San Giovanni di Enna, la Cattedrale di Gerace (RC), il suggestivo Eremo “SS. ECCE HOMO” di Mesoraca e l’Aula Nervi in Vaticano.

La Fidapa ha voluto così chiudere questo anno insieme alle famiglie, ai giovani e a tutta la comunità territoriale che è stata e sarà sempre parte attiva di ogni iniziativa passata, presente e futura.