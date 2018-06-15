Nonostante le attività di scuola calcio siano praticamente concluse, non mancano gli impegni con i vari tornei che si disputano in città. Uno dei grandi appuntamenti è certamente il Memorial Mimmo Mannino, entrato di diritto nella storia delle manifestazioni calcistiche reggine, nel ricordo di una delle figure più apprezzate e valorose del nostro territorio.

Come ogni anno ad organizzarlo è il CSI di Reggio Calabria, la struttura che lo ha ospitato lo Sporting Club di Bocale. Tra le protagoniste certamente la Scuola Calcio Francesco Cozza che nelle due categorie partecipanti, Pulcini e Primi Calci, ha portato entrambe le squadre in finale.

Con alterne fortune. Bravissimi i ragazzi di Andrea Santisi (2007-08) che hanno guadagnato il gradino più alto del podio battendo in semifinale contro il Mosorrofa 3-0 e poi superato in finale il Saline con il punteggio di 2-1, mentre i giovani di mister Pietro Tuzzato, hanno perso di misura in finale contro il Mirabella per 1-0.

All’interno della stessa struttura c’è stato spazio anche per la festa polisportiva dei Piccoli Angeli che ha visto partecipare i bambini di 6 e 7 anni. I piccoli di mister Peppe Zoccali della Scuola Calcio F. Cozza hanno perso per 2-0 contro La Nostra Valle e vinto per 1-0 con il Saline.