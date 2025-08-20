Appuntamento con il ‘2° Memorial Pasquale Laganà’. Tutti i dettagli
Un’occasione per vivere insieme un momento di comunità e ricordare, attraverso il calcio, una persona cara
20 Agosto 2025 - 09:41 | Redazione
Si terrà sabato 23 agosto 2025 il 2° Memorial Pasquale Laganà, un appuntamento sportivo e di solidarietà promosso dall’associazione “Sulle Ali del Tuo Sorriso“. L’evento, in programma al campetto della chiesa di Archi Carmine, avrà inizio alle ore 16:00 e si concluderà alle 21:00.
Un quadrangolare di calcio a 6
Il memorial si svolgerà con un quadrangolare di calcio a 6 che vedrà in campo quattro squadre (Sulle ali del tuo sorriso, Comunque vada con te, Buldy team, Quei bravi ragazzi). Un pomeriggio di sport e socialità, pensato per ricordare Pasquale Laganà e trasmettere i valori di amicizia, condivisione e rispetto.
Iscrizioni e dettagli
La quota di partecipazione è fissata in 100 euro a squadra. Per iscriversi o avere ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 380 741 9036 o scrivere all’indirizzo email sullealideltuosorriso@gmail.com. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili anche sul sito ufficiale www.sullealideltuosorriso.it
Un evento di sport e memoria
Il Memorial Pasquale Laganà non è solo una competizione sportiva, ma un’occasione per vivere insieme un momento di comunità e ricordare, attraverso il calcio, una persona cara.