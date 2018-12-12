Sabato 15 dicembre le strade interne di Vinco ospiteranno gli stands con prodotti artigianali, idee regalo, specialità locali come panino con salsiccia, frittole,Vin brulé , dolci tipici e tanto altro. Alle ore 15:00 ci sarà l’apertura dei Mercatini con degustazione di prodotti tipici locali e alle ore 19:00 il coro di Santa Cecilia in concerto presso la Chiesa di Sant’Antonio. Domenica 16 dicembre invece i mercatini apriranno alle ore 11:00 e alle ore 15:00 ci sarà una passeggiata con gli amici di Babbo Natale in Quad e alle ore 18 le novene con l’associazione Zampognari di Cardeto. Divertimento assicurato anche per i più piccoli con animazione e incontro con Babbo Natale. Da Cannavò sarà disponibile gratuitamente il servizio navetta.