Mercatini di Natale in Calabria, Cecilia Rodriguez ‘assediata’ dai fans
Cecilia Rodriguez madrina dell'ottava edizione dei Mercatini natalizi di Crosia: oltre trenta espositori e quindici serate di spettacolo
09 Dicembre 2017 - 14:24 | di Vincenzo Comi
Il Natale è solidarietà, gioia e speranza, ma è anche un’occasione per socializzare e condividere con l’altro. Questo il messaggio, lanciato dall’Amministrazione comunale di Crosia, all’evento inaugurale dell’ottava edizione dei Mercatini natalizi, che di fatto ha dato il via alla programmazione delle manifestazioni socio-culturali invernali. Madrina d’eccezione: la dirompente Cecilia Rodriguez reduce dal successo dell’ultimo Grande Fratello Vip, letteralmente inondata e assediata dall’affetto dei fans.
Soddisfatti il Sindaco e gli Amministratori che hanno partecipato all’evento, presentato da Paola Madeo, promosso e organizzato dall’assessore alla Cultura, Graziella Guido, che insieme allo staff dell’agenzia GG Eventi di Giuseppe Greco, ha lavorato a lungo per la pianificazione dell’ottava edizione dei Mercatini. Che quest’anno avrà, tra l’altro, un filo diretto ideale con la più importante e celebre manifestazione di Merano.
Trenta espositori e quindici serate di spettacolo
Oltre trenta espositori, tra cui alcuni brand sudtirolesi standisti a Merano capitale dei mercatini natalizi, e quindici serate di grande spettacolo che vedranno alternarsi sul palco ballerini, gruppi musicali, cabarettisti e giocolieri. Intanto, è in fase di ultimazione l’allestimento delle luminarie artistiche che renderanno ancora più magico il periodo natalizio nella cittadina traentina.
«Siamo particolarmente entusiasti – commenta l’assessore Guido – per l’avvio scoppiettante dell’ottava edizione di questo evento quindicinale che è ormai diventato un must del periodo natalizio cittadino e territoriale. Abbiamo lavorato a lungo per offrire ai visitatori e agli ospiti un contesto davvero magico, carico di emozioni, novità e con una proposta commerciale particolare e di nicchia.
Dai prodotti enogastronomici tipici fino ad arrivare alle particolari creazioni artistiche del natale, tra gli stand si potrà trovare davvero di tutto per il Natale. E tutto questo – continua – in un contesto da mille e una notte».
Il programma artistico fino al 20 dicembre
Completato, intanto, il programma artistico proposto dalla GG Eventi e dal direttore artistico Giuseppe Greco, che accompagnerà le serate dei Mercatini di Natale fino al prossimo mercoledì 20 dicembre 2017.
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