Reggio, si ferma il mercato delle pulci della domenica

"Non siamo in ferie ma...", la nota dell'associazione Rhegium Urbis Antiqua 1908

L’associazione Rhegium Urbis Antiqua 1908, informa tutti gli appassionati di antiquariato, artigianato e collezionismo, che purtroppo non siamo in ferie come abbiamo voluto far credere in questi giorni.

Eravamo fiduciosi sul fatto che ci venisse rinnovato il contratto e potessimo continuare ad organizzare in Rada Giunchi il nostro Mercante in Fiera. Purtroppo non è stato cosi. Dopo più di 10 anni il nostro “evento” si ferma e non per volere nostro.

Leggi anche

Siamo rammaricati e non poco, siamo un’associazione che ha sempre pagato il dovuto, ha sempre avuto cura della Rada Giunchi, lasciandola a fine mercatino più pulita di quella trovata ( causa inciviltà cittadini e non). Abbiamo dato alla città per tanti anni un momento domenicale di svago e di cultura e proprio per questo non capiamo il non rinnovo immediato.

Aspettiamo delle risposte, rimanendo sempre fiduciosi che si è trattato solo di mera burocrazia, fiduciosi che presto torneremo in “campo” per ridare alla città l’unico “evento” dove arte, cultura e collezionismo si incontrano.