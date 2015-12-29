Merry Scilla: la Notte delle Stelle al Castello Ruffo per un magico San Silvestro

Grande successo dei primi eventi programmati dall’amministrazione comunale all’interno della rassegna Merry Scilla, nata per vestire a festa la città e animarla durante le festività natalizie. Particolarmente magica la serata al Castello Ruffo di sabato scorso, giorno di Santo Stefano, iniziata con un intenso incontro con i cittadini e proseguita, dopo il buffet/apericena offerto dal Gac dello Stretto, con il concerto di Iskra Menarini, la ben conosciuta vocalist di Dalla. Intense tutte le interpretazioni, fino a quella dell’inno di Scilla, che ha salutato una sala strapiena con le note e le parole scritte da Antonio Albanese per “un angolo di mondo che è anche un posto del mio cuore, dove il mare è più profondo e un bambino è un pescatore”.

Il presepe vivente al Castello Ruffo

La magia continua con un calendario intensissimo: oggi, martedì 29 dicembre, dalle 16 alle 21 al Castello Ruffo si potrà godere del Presepe Vivente, in attesa degli ultimi due giorni del 2015.

Attesissima la giornata di mercoledì 30, che prevede alle 18, in piazza San Rocco, l’animazione con artisti di strada e con il teatro in piazza a cura del Teatro Proskenion, nella cornice dei mercatini natalizi. Alle 21, sempre in piazza San Rocco, l’ultimo dei concerti programmati per Merry Scilla, che permetterà di godere della maestria in note e del calore del Collettivo Mulo, composto da più elementi: i musicisti e cantautori Fabio Macagnino e Mujura (Stefano Simonetta), Tonino Labate alla batteria, Salvatore Marra al basso elettrico, Paolo Sofiavoce e armonica e Salvatore Gullace ai plettri (chitarra, mandolino, charango, nashtakar), componenti dei QuartAumentata. Una serata che promette grande ritmo e grandissima partecipazione. In caso di maltempo il concerto si sposterà al Castello Ruffo.

San Silvestro: la Notte delle Stelle

Infine giovedì 31, la notte di San Silvestro al Castello Ruffo, una Notte delle Stelle da vivere in un luogo magico per dare l’addio al 2015. Ricchissimo il programma: spettacoli in costume, musica, il dj set con l’adrenalina della Divina supportata da Antonio Scambia e Saverio Canale, che suonerà dal vivo con un Akai elettronico, brindisi e messaggio augurale del sindaco Pasqualino Ciccone e di tutta l’amministrazione comunale aspettando il 2016. Per l’ultima serata del 2015 l’ingresso al Castello, il cui costo è di 15 euro, sarà su inserimento in lista (tel 0965 704 207 in orario ufficio: 9:00/13:30 – 15:30/19:00 | capodanno.scilla@gmail.com).

Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti in tempo reale l’appuntamento è sulla pagina Facebook www.facebook.com/merryScilla/