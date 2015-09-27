‘Mi difenderò’: grande successo per il nuovo singolo del calabrese Damiano Brilli

Venerdi 25 Settembre esce “MI DIFENDERO’”, il nuovo singolo di DAMIANO BRILLI in rotazione radiofonica e disponibile in digital download.

Mi difenderò è il primo tra i tre singoli di punta prodotti da Enrico Kikko Palmosi negli studi di registrazione Up Music.

Timbro caldo e sound decisamente internazionale, Damiano Brilli, classe 1991, cerca in tutti i modi di difendersi dagli amori persi e dalle delusioni di vita. Questo è il messaggio chiave, la ricerca di una forza interiore, quella di rialzarsi nonostante tutto e il cammino verso la ricerca di una serenità interiore.

Il videoclip di Mi difenderò girato presso il teatro Cilea a Reggio Calabria dal regista Antonio Leotta è visibile su YouTube al seguente link.

“Do you like music? More than food“, questa è la frase che caratterizza Damiano Brilli, cantautore ed interprete, nato il 31 luglio 1991 a scilla in provincia di Reggio Calabria. Damiano è da sempre innamorato della musica e dei sogni, soprattutto del sogno di diventare cantante, non ricorda infatti il momento in cui si è avvicinato alla musica, pensa sia nata con lui! Inizia a studiare canto all’età di 13 anni e col tempo Damiano e chi lo circonda, si rendono conto che la musica può essere realmente la sua strada! Vinta la troppa timidezza all’età di 16 anni, Damiano inizia a cantare in pubblico e a partecipare a svariati concorsi, ottenendo sempre ottimi risultati: primo classificato della decima edizione del concorso internazionale “giovani musicisti” città di Paola; primo classificato note pulite selection 2011, primo classificato della III edizione del concorso “microfono D’ORO”; secondo posto nella prima edizione del concorso “magna Grecia”; secondo classificato nella xiii edizione selezione internazionale Fryderyk Chopin; secondo classificato nella prima edizione del concorso “giovani musicisti” di Reggio Calabria; accede alla finale nazionale del “festival show” e alla finale nazionale del festival degli autori svoltasi a Sanremo classificandosi al 6^ posto.

Damiano ha inoltre la possibilità di farsi conoscere, e calcare diversi palcoscenici, esibendosi in svariate manifestazioni sul territorio calabrese e non solo.

Fino ad arrivare al 2014, un anno molto importante e ricco per Damiano, nel quale riceve la carica di fashion music voice all’interno della camera nazionale giovani fashion designer, che gli permette di unire alla musica un’altra sua passione quella per la moda; infatti viene offerta a Damiano questa carica grazie al connubio che è riuscito a creare tra la musica, la moda e la presenza scenica, carta vincente del cantautore. Sempre nel 2014/2015 Damiano prende parte come opinionista, ad un programma “nel salotto di Maria” su esperia tv, cantando in ogni puntata la sigla; il programma crea molto scalpore fino ad arrivare alle iene, che portano un frangente del programma su Italia uno.

Sempre nello stesso anno Damiano partecipa ai casting di amici14, raggiungendo le fasi finali, che gli permettono di registrare il format “amici casting” su Real time, arrivando fra gli ultimi sei cantautori candidati all’ingresso nella scuola. Per lui il canto non è solo passione, è talento, tenacia e umiltà, umiltà di saper aspettare e attendere la possibilità di dimostrare quanto vale.

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