Milano uomo fashion week: ecco il calendario degli eventi

In calendario 84 collezioni, tra 49 presentazioni e 35 sfilate, con brand indipendenti al debutto e il summit Crafting the Future of Fashion

Le collezioni incluse in calendario sono 84 in totale, in aumento rispetto alle 79 dell’edizione di giugno 2015. 49 le presentazioni e 35 le sfilate: accanto ai nomi storici, per la prima volta nel calendario di Milano Moda Uomo alcuni brand indipendenti sfileranno grazie al supporto di Camera Nazionale della Moda Italiana: Sunnei (Italia), Moto Guo (Malesia), Jun Li (Cina), Strateas Carlucci (Australia). Per la prima volta nel calendario sfilate anche Boglioli e Maioran.

Tra le novità che completano il calendario di Milano Moda Uomo: Camera Nazionale della Moda Italiana presenta Men’s Hub, in collaborazione con Vogue Talents. Il temporary showroom dedicato a designer internazionali (Chin Mens, Farewell Footwear, Han Chul Lee, Matteo Lamandini, Omar, Omogene, Wan Hung), sarà aperto da sabato 18 giugno e verrà presentato a buyer e press con un breakfast domenica 19 giugno alle 9.30.

A chiusura della fashion week, martedì 21 giugno, alle 12, dopo la sfilata di Giorgio Armani, avrà luogo il primo summit internazionale di CNMI CRAFTING THE FUTURE OF FASHION, incontro per interrogarci sui temi al centro del futuro della moda: calendari, sostenibilità, giovani e digital.