Il Cis e il Touring Club di Reggio hanno presentato il video di Nicola Petrolino: un viaggio tra le antiche tradizioni del Perù e le meraviglie dell'impero Inca

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e il Touring Club Territorio di Reggio Calabria hanno presentato il video “Viaggio in Perù, i mille colori del favoloso mondo degli Incas”. Sono intervenuti: Domenico Cappellano, console regionale del Touring Club per la Calabria, Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Attraverso il videoracconto il prof. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, ha illustrato il favoloso mondo degli Incas.

Il video realizzato e montato dallo stesso relatore, fatto di musica, immagini e colori, ha coinvolto ed emozionato il numeroso pubblico ed ha evidenziato le antiche tradizioni legate al folclore, alle danze, ai riti e alle feste. Diecimila anni di storia e la prestigiosa eredità dell’impero Inca sono il primo biglietto da visita del Perù, un Paese che oltre ad essere ricco di testimonianze archeologiche e resti di civiltà millenarie, vanta uno dei paesaggi più vari e spettacolari del Sud America.

L’impero Inca e le sue città

Il vastissimo impero fondato dagli Inca nell’America Meridionale si estendeva lungo la Cordigliere delle Ande dall’Ecuador all’Argentina, avendo come capitale la città di Cuzco. L’impero Inca venne definitivamente sconfitto nel 1532 dagli Spagnoli comandati da Francisco Pizzarro.

L’ultimo sovrano Inca, Atahualpa, venne giustiziato nel luglio del 1533. Arequipa Lima, Cuzco, il Lago Titicaca, Machu Picchu, la mitica “città perduta” in cima a una montagna ritenuta l’esempio più straordinario dell’architettura paesaggistica mondiale, sono state le città su cui il relatore si è soffermato fornendo numerose informazioni. Arequipa, conosciuta come “La Ciudad Blanca” (“la città bianca”) dal colore della pietra con la quale sono stati costruiti tutti gli edifici principali del suo centro storico, nel 2000 è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Suggestive sono state le immagini di Machu Picchu, dichiarata patrimonio dell’umanità nel 1983, luogo simbolo del Perù ed uno dei siti archeologici più famosi al mondo.

Machu Picchu, il luogo simbolo del Perù

Fu scoperta nel luglio del 1911 dall’esploratore americano Hiram Bingham durante uno dei suoi viaggi in quei luoghi. Molte sono le ipotesi sulla sua funzione, quel che è certo è che Machu Picchu sia sicuramente legata al culto del Sole e degli astri e che sia stata abitata da esperti sacerdoti, con ottime conoscenze dei meccanismi celesti. Si ritiene, inoltre, che sia stata sede di un osservatorio astronomico.

In questo viaggio virtuale, Nicola Petrolino, ci ha accompagnati a conoscere ambienti naturali inediti, luoghi storici e paesaggistici tra i più belli del mondo.