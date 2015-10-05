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Mimmo Cavallaro è il testimonial del Mojito calabrese

Il dolce al bergamotto ricoperto di cioccolato cubano sarà presentato alla stampa sabato 10 ottobre al palazzo della Provincia

05 Ottobre 2015 - 18:29 | di Vincenzo Comi

Il Mojito calabrese, dolce al bergamotto che sarà presentato e degustato a Palazzo Corrado Alvaro

Il noto musicista Mimmo Cavallaro, da tempo con il suo progetto musicale ha rilanciato la musica popolare, facendola, divenire un fenomeno di massa, amato tantissimo dai giovani, per i media la sua presenza e’ indice di gradimento in ogni evento o iniziativa, proprio per questo la COMPAIT, CONFEDARAZIONE PASTICCERI ITALIANI e l’APAR, ASSOCIAZIONE PASTICCERI, ARTIGIANI REGGINI, lo hanno fortemente voluto per essere il TESTIMONIAL del nuovo dolce calabrese ,il MOJITO CALABRESE undolce al bergamotto ricoperto di cioccolato cubano, che ha già riscosso un enorme successo il 2 agosto scorso all’expo 2015 a MILANO.

Sabato 10 ottobre al palazzo della provincia di Reggio Calabria alle ore 11,00 questa delizia dolciaria del nostro artigianato, sara’ presentato alla stampa, con la
presenza dei vertici della conpait,dell’apar , delle istituzioni provinciali, dal testimonial dell’evento,MIMMO CAVALLARO e dal direttivo dell’associazione incontriamoci sempre.

Mimmo Cavallaro testimonial del Mojito calabrese di Compait e Apar
Il Mojito calabrese, dolce al bergamotto presentato da Compait e Apar

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