Mimmo Cavallaro è il testimonial del Mojito calabrese

Il noto musicista Mimmo Cavallaro, da tempo con il suo progetto musicale ha rilanciato la musica popolare, facendola, divenire un fenomeno di massa, amato tantissimo dai giovani, per i media la sua presenza e’ indice di gradimento in ogni evento o iniziativa, proprio per questo la COMPAIT, CONFEDARAZIONE PASTICCERI ITALIANI e l’APAR, ASSOCIAZIONE PASTICCERI, ARTIGIANI REGGINI, lo hanno fortemente voluto per essere il TESTIMONIAL del nuovo dolce calabrese ,il MOJITO CALABRESE undolce al bergamotto ricoperto di cioccolato cubano, che ha già riscosso un enorme successo il 2 agosto scorso all’expo 2015 a MILANO.

Sabato 10 ottobre al palazzo della provincia di Reggio Calabria alle ore 11,00 questa delizia dolciaria del nostro artigianato, sara’ presentato alla stampa, con la

presenza dei vertici della conpait,dell’apar , delle istituzioni provinciali, dal testimonial dell’evento,MIMMO CAVALLARO e dal direttivo dell’associazione incontriamoci sempre.